Mit 150 Metern roter Teppich wurde die Frauenfelder Altstadt zum Laufsteg

Vier Detaillisten und ein Winterthurer, der in Frauenfeld einkauft, bewiesen Ideenreichtum. Am Samstag war Open-Air-Modeschau und Fotoausstellung in einem. Die Zürcherstrasse in der Altstadt war gesäumt von viel Publikum.