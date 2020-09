Die alte Frauenfelder Kadaversammlung ist bald tot, die Stadt will deshalb eine energetische Vorzeigeanlage bauen

Lange wurden in Frauenfeld Tierkadaver einfach an geeigneten Orten «verlocht». Später diente der Ofen des Gaswerks zur Verbrennung. Als man in den 1930er-Jahren auf Kleinkammeröfen umstellte, nahm man einen eigenen Ofen für die Kadaververbrennung in Betrieb. Dieser wurde 1960 ersetzt, konnte aber nicht genügen. Frauenfeld zeichnete 1969 Aktien der Tiermehlfabrik Bazenheid. Übergangsweise konnte man in Egnach verbrennen lassen, bis die Anlage in Bazenheid 1975 in Betrieb ging. Beim Gaswerk wurde eine provisorische Sammelstelle eingerichtet. Im Jahr 1976 kam es dann zum Bau der heutigen Tierkörpersammelstelle bei der Kläranlage. (ma)