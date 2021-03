Sport Die Allwetterplätze ermöglichen dem Tennisclub Eschlikon einen frühen Saisonstart Seit Anfang März ist Outdoor-Tennis wieder erlaubt – sehr zur Freude der Mitglieder des Tennisclubs Eschlikon.

Fabian Thürlemann ist Vizepräsident und Platzwart des Tennisclubs Eschlikon. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

Während manch andere Tennisclubs den Saisonstart auf April hinausschieben müssen, kann in Eschlikon dem Tennissport bereits gefrönt werden. Bereits an diesem Nachmittag zeigen sich die Lockerungen des Bundesrates deutlich: Unter wärmenden Sonnenstrahlen haben eben vier Frauen auf Platz 1 ihr Pensum erledigt, packen ihre Ausrüstung zusammen und gehen darauf befriedigt nach Hause.

Danach demonstrieren zwei Aktivspieler ihre erhöhte Schlagkraft und verblüffen mit gekonnten Ballwechseln, derweil es vier Rentner auf dem mittleren Platz weit ruhiger angehen lassen. Auf dem hinteren Platz feilen zwei Junioren an ihrer Technik und lassen vermuten, dass es an Nachwuchs im TC Eschlikon nicht fehlt.

Es präsentiert sich also ein Gesamtbild, das die Klub- und Vorstandsmitglieder freudig stimmen mag. Die meisten anderen Klubs in der nahen und weiteren Umgebung können nämlich von solch allwettertauglichen Plätzen nur träumen. Diese ermöglichen nicht nur den frühen Saisonstart, sondern grundsätzlich auch einen Ganzjahresbetrieb. Regen, Schnee und Kälte sind die einzigen Spielverderber.

Regelmässiger Austausch mit Aadorf

Vor Ort bestätigt sich die beneidenswerte Aussenwahrnehmung, die der Verein deswegen einnimmt. Dies nicht nur wegen der hohen Verfügbarkeit der Tennisplätze am westlichen Dorfrand von Eschlikon.

Aussenstehende gewinnen schnell mal den Eindruck, dass im Klubleben neben den sportlichen Herausforderungen auch auf gesellige Schwerpunkte wert gelegt wird. Dies auch über die Gemeindegrenzen hinaus. Viele Klubmitglieder halten selbst bei einem Wegzug in die Umgebung dem Stammklub ihre Treue und nehmen dafür längere Anfahrtswege in Kauf. Ein regelmässiger Austausch findet zudem mit dem TC Aadorf statt, trifft man sich doch seit einigen Jahren in Abständen von 14 Tagen alternierend in Eschlikon und Aadorf. Unbeschwertes Spielen und gegenseitiger Austausch bei einem Pausenkaffee – coronakonform natürlich – kommen dabei nicht zu kurz. Denn zu einem sportlichen Gegeneinander gehört beim Tennis auch ein kameradschaftliches Miteinander.

Fabian Thürlemann, Vizepräsident und Platzwart, freut sich über die positive Aussensicht und ist zu weiteren Ergänzungen gerne bereit: «Im Jahr 1993 ist der TC Eschlikon gegründet worden. Seit 2013 kann auf Allwetterplätzen gespielt werden, ohne dass der Mitgliederbeitrag erhöht werden musste. Nicht zuletzt auch dank der grosszügigen Unterstützung von Sport Toto und der Ortsgemeinde.»

Tennistrainer nach 15 Jahren im Ruhestand

Zurzeit zählt der Klub 104 Aktive und 47 Kinder beziehungsweise Junioren. Motivierte Trainer und J+S-Leiter sorgen dafür, dass es um den Nachwuchs gut bestellt ist. «Zur Juniorenförderung hat Tennistrainer Rolf Ziegler massgebend beigetragen. Er hat den Kids über 15 Jahre lang das Abc des Tennisspielens beigebracht, sich ab diesem Jahr jedoch in den Ruhestand versetzen lassen», sagt der begeisterte Aktivspieler Fabian Thürlemann, bevor er wieder eine Probe seines beachtlichen Könnens abliefert.