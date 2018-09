Deutliches Ja zur revidierten Sirnacher Ortsplanung Die Sirnacher Stimmbürger haben die kommunale Vorlage zum Rahmennutzungsplan mit über 70 Prozent Ja-Stimmenanteil angenommen. Roman Scherrer

Die Sirnacher stimmen der revidierten Ortsplanung deutlich zu. (Bild: Olaf Kühne)

Mit 70,2 Prozent sagen die Sirnacher Stimmbürger Ja zum sogenannten Rahmennutzungsplan, der revidierten Ortsplanung. Demgegenüber stehen – bei einer Stimmbeteiligung von 27,3 Prozent – 401 Nein-Stimmen. Hauptbestandteile des Rahmennutzungsplans sind der Zonenplan und das Baureglement.

Dass die Abstimmungsvorlage auf solch breite Zustimmung stiess, freut für Gemeindepräsident Kurt Baumann mehrere Gründe: «Es war ein Planungsprozess über sechs Jahre. In dieser Zeit haben wir die Bevölkerung immer wieder informiert.» Auf die Einsprache, die in der ersten Auflage gegen das Baureglement erhoben und von mehreren Einwohnern unterschrieben wurde, sei man zudem eingegangen. So hat man im Baureglement nun das sogenannte Kaskadenmodell eingeführt, das Prioritäten für Zonen zum Bau neuer Mobilfunkantennen festlegt (unsere Zeitung berichtete). Bevor er rechtskräftig wird, muss das kantonale Departement für Bau und Umwelt den Rahmennutzungsplan noch genehmigen.