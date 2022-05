Volksabstimmung Ja zu Janus: Diessenhofer Schulbürger bewilligen 16,3 Millionen Franken für den Neubau des Schulhauses Zentrum 68 Prozent Ja: Das sagten die Schulbürgerinnen und Schulbürger der Volksschulgemeinde Diessenhofen, zu der auch Schlatt und Basadingen-Schlattingen gehören, zum Neubauprojekt Janus für das Schulhaus Zentrum in Diessenhofen.

Eine Visualisierung des neuen Schulhauses Zentrum in Diessenhofen, das nun gebaut werden kann. Bild: PD

Von einer «happigen Investition» sprach Hans Rudolf Stör im Vorfeld der Abstimmung zum Neubau eines Mittelstufenschulhauses Zentrum in Diessenhofen. Der Präsident der Volksschulgemeinde Diessenhofen (VSGDH) setzte sich aber stark für ein Ja für den Baukredit in Höhe von 16,3 Millionen Franken ein, zumal die VSGDH die Folgekosten dank einer soliden Finanzlage stemmen könne. Die Stimmberechtigten aus den drei Einzugsgemeinden Diessenhofen, Basadingen-Schlattingen und Schlatt haben am Sonntag das Projekt Janus abgesegnet. Auf 888 von 1310 gültigen Zetteln stand ein Ja, was einer 68-Prozent-Mehrheit entspricht. Die Stimmbeteiligung lag bei 28,8 Prozent.

Hans Rudolf Stör, Schulpräsident Bild: Thomas Brack

Der Abstimmung vorausgegangen waren Infoanlässe in den drei Gemeinden, um das Stimmvolk vom funktionalen und zukunftsorientierten Bauprojekt zu überzeugen. Der zweigeschossige Holzbau, der das Schulhauses Zentrum ersetzt, soll Mitte 2025 bezugsbereit sein. Die Schulzimmer im neuen Schulhaus können laut Stör flexibel genutzt werden. Ausserdem gebe es etwa Platz für eine Tagesstruktur.