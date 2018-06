Dettighoferin eifert Gold-Schreiner Sven Bürki nach Der Bezirk Frauenfeld erhält mit der Dettighofer Schreinerin Samanta Kämpf im nächsten Jahr möglicherweise erneut die Chance, die Goldmedaille an den Berufsweltmeisterschaften abzuräumen. Im vergangenen Jahr reüssierte Sven Bürki aus Lanzenneunforn. Samuel Koch

Sven Bürki hat an den Berufsweltmeisterschaften World-Skills 2017 in Abu Dhabi Gold für die Schweiz geholt. (Bild: Thi My Lien Nguyen)

Mit Samanta Kämpf ist eine Dettighoferin Mitglied der Schreiner-Nationalmannschaft mit noch verbleibenden neun Jungschreinern. Derzeit machen diese in internen Wettkämpfen aus, wer 2019 als bester Möbelschreiner und bester Massivholzschreiner an die Berufsweltmeisterschaften World-Skills im russischen Kazan reist.

Samanta Kämpf, Schreinerin aus Dettighofen, Zweite an den Swiss-Skills und Mitglied der Schreiner-Nati

Beim ersten von drei Wettkämpfen in Bern belegte Kämpf, Lehrtochter bei der Herzog Küchen AG in Unterhörstetten, kürzlich den zweiten Rang. Die Hauptaufgabe bestand darin, ein segmentförmiges Rahmenelement mit komplexen Eckverbindungen zu bilden. In der Jury sass auch Jungschreiner Sven Bürki aus Lanzenneunforn, der im vergangenen Jahr in Abu Dhabi sensationell Gold holte.

Simon Kohli Plattenleger aus Stettfurt und Qualifikant der Swiss-Skills in Bern 2018 (Bilder: Alejandro Jiménez)

Bei den Plattenlegern ist an den bevorstehenden Swiss-Skills im September in Bern auch Simon Kohli aus Stettfurt, Lehrling der Geering Plattenbeläge in Wängi, am Start. An den Schweizer Berufsmeisterschaften präsentieren sich über 130 Berufe aus Handwerk, Industrie und Dienstleistung.