Detailhandel Einkaufserlebnis wie im Orient: In Aadorf bietet der «Atlas Market» neuerdings Lebensmittel aus aller Welt an An der Bahnhofstrasse in Aadorf gibt's im neu eröffneten «Atlas Market» Lebensmittel aus weltweiter Herkunft zu kaufen. Zudem steht auf dem nahe gelegenen Vorplatz ein neuer Imbisswagen für schnelle Verpflegung.

Sonja und Habip Coktasar mit Bruder Deniz Coktasar vor ihrem neuen Laden. Bild: Kurt Lichtensteiger

Schon im Aussenbereich des Hauses an der Bahnhofstrasse 6 kündet sich die radikale Umwandlung an. Riesige Melonen und eine Auswahl von Gemüse und Früchten nehmen nun dort das Auge gefangen. Auch im Innenraum des neuen Aadorfer Lebensmittelladens, wo einst Haushaltswaren von Ochsner über den Ladentisch gingen, manifestiert sich die erfolgte Umkrempelung. Der Abgang zum Eisenwarengeschäft mit heutigem Zugang von der Stationsstrasse her wurde aufgehoben.

Auf einer Fläche von rund 180 Quadratmetern, mit ebenerdigem Ein- und Ausgang von der Bahnhofstrasse, stapeln sich seit vergangener Woche Lebensmittel, Geschenk-, Haushalts- und Genussartikel sowie Süsswaren und Getränke. Tiefkühl- und Molkereiprodukte, auch Wurstwaren sowie Obst und Gemüse ergänzen das vielfältige Angebot des «Atlas Market». Der Name «Atlas» deutet nicht etwa auf einen bekannten nordafrikanischen Gebirgszug hin, sondern impliziert die weltweite Herkunft von vielen Produkten, sei es etwa aus Italien, Spanien, Griechenland oder dem Orient. Ein Gang zwischen den eng zueinanderstehenden Regalen lässt fast ein wenig die Erinnerung an einen Bummel durch einen orientalischen Markt aufkommen. Verirren wie in der Medina kann man sich hier allerdings kaum, denn Ein- und Ausgang sorgen für ein reibungsloses Durchkommen.

Blick ins Innere des Ladens, der seit dem 6. Mai geöffnet ist. Bild: Kurt Lichtensteiger

Imbisswagen auf dem Vorplatz

Für die schnelle Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Auf dem westlich gelegenen Vorplatz steht seit Anfang Woche ein Imbisswagen. Kebab, Hamburger, Dürüm, Chicken Nuggets oder Pommes werden dort feilgeboten. Initiant und Inhaber des Unternehmens ist Habip Coktasar, der seit 13 Jahren in der Schweiz wohnt und akzentfrei Schweizerdeutsch spricht. Der gebürtige Türke ist mit Geschäftsführerin Sonja Biasco verheiratet. Die beiden haben zwei Söhne im Alter von neun und sieben Jahren. Er sagt:

«Erfolgreich führen wir auch einen Laden mit Imbisswagen in Wil und haben einen Imbisswagen in Frauenfeld.»

Schon seit längerer Zeit war es seine Absicht, sich auch in Aadorf niederzulassen, woher seine Frau stammt. «Die Gelegenheit dazu ist nun gekommen, zumal der Zeitpunkt und insbesondere auch der Standort bestens passen», sagt Habip Coktasar, der von der Kasse ins Büro wechselt und gleichzeitig einen Telefonanruf beantwortet.

An Arbeit, Unternehmungslust und Einsatzfreude scheint es dem zugänglichen Mann nicht zu fehlen. Neben seiner Frau unterstützen ihn noch zwei Angestellte.