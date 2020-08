Der Zweckverband Wasserversorgung Seerücken West verlangt künftig zehn Rappen mehr für einen Kubikmeter Wasser Die Jahresrechnung 2019 des Zweckverbandes Wasserversorgung Seerücken West weist ein Defizit von 42'000 Franken auf. Die Erhöhung der des Wasserpreises um zehn Rappen dürfte zu Mehreinnahmen von 14'000 bis 17'000 Franken führen.

Hier in Gündelhart ersetzt der Zweckverband Wasserversorgung Seerücken West die Wasserleitung. Bild: Manuela Olgiati

Knappwerdendes Trinkwasser ist kein Thema mehr. «Wir haben das im Griff», sagt Ingrid von Känel, Präsidentin des Zweckverbandes Wasserversorgung Seerücken West, am Donnerstagabend an der Delegiertenversammlung in Klingenzell. Die Wasserwarte der Gemeinden stünden stets via WhatsApp in Kontakt miteinander und würden auf diese Weise den Wasserbezug der Landwirtschaft koordinieren.

«Zudem haben wir die Erhöhung des Wasserbezuges vom Seewasserwerk Steckborn mit der Stadt vorangebracht», sagt von Känel. Den angepassten Wasserlieferungsverträgen der regionalen Wasserversorgung Steckborn und der Wasserversorgung Homburg, sowie der Wasserversorgung Seerücken West der Gemeinde Homburg stimmen die 14 Delegierten der Partnergemeinden Eschenz, Mammern, Hüttwilen, Homburg und Herdern zu.

Neues, ferngesteuertes Pumpwerk in Steckborn

Die Jahresrechnung 2019 schliesst bei einem Aufwand von rund 231'000 Franken und einem Ertrag von gut 188'000 Franken mit einem Defizit von gut 42'000 Franken. Dieses ist auf das dritte Pumpwerk Brüchsel in Steckborn zurückzuführen, in das 90'500 Franken investiert wurden. Beim Ausfall einer der beiden bestehenden Pumpen wäre das Pumpwerk sofort einsatzbereit. Zudem kann es ferngesteuert werden.

Ohne Diskussion heissen die Delegierten die Erhöhung des Wasserpreises per 1. Januar 2022 von bisher 70 Rappen auf neu 80 Rappen pro Kubikmeter gut. Daraus dürften gemäss von Känel rund 14'000 bis 17'000 Franken Mehreinnahmen resultieren. Genehmigt werden auch die höheren Grundtaxen per 2021 von bisher 40'000 auf 60'000 Franken.

Das Budget 2020 geht von einem Defizit von 19'700 Franken aus. Das Investitionsbudget beinhaltet unter anderem einen Betrag über 120'000 Franken für die Teilerneuerung des Fernwirksystems. Zudem muss die Wasserleitung in Gündelhart erneuert werden. Hierzu stellt der Homburger Delegierte Erwin Fankhauser den Antrag, anstelle des Gesamtleitungsnetzes in der budgetierten Höhe von 110'000 Franken lediglich einen Teilbereich über 800 Meter zu ersetzen. Damit werden die Kosten tiefer liegen. Der Antrag wird gutgeheissen.