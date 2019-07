Der wohl grösste Birnbaum des Landes steht in Hugelshofen – er ist gegen 300 Jahre alt Der 81-jährige Emil Nater ist tief verwurzelt mit diesem besonderen Naturriesen. Auch Buchautoren und Reisegruppen zieht der Baum in seinen Bann. Und im Herbst interessiert sich manch ein Star dafür. Ursula Ammann

Emil Nater ist stolz auf seine Guntershauser Mostbirne. Der Birnbaum ist womöglich der grösste im ganzen Land. (Bild: Reto Martin)

Die Vögel zwitschern. In der Luft summt es, am Himmel brummt ein Kleinflugzeug. Sanft streicht der Wind durch die Blätter der Obstbäume auf dem Hof der Familie Nater in Hugelshofen. Einer dieser Bäume sticht durch seine schiere Pracht sofort ins Auge: Es ist eine Guntershauser Mostbirne. Eine alte Sorte, die man heute kaum noch kennt. Aber das allein macht die Besonderheit dieses Exemplars noch nicht aus. Es handelt sich um einen der grössten Birnbäume der Schweiz, wenn nicht sogar um den grössten. Schon der Stammumfang ist beachtlich. Er beträgt über fünf Meter. Die 20 Meter breite Krone befindet sich geschätzt auf einer Höhe von rund 30 Metern.



Baum trägt noch immer Früchte

«Als Bub kletterte ich einmal auf den Baum hoch, kam aber schnell wieder herunter», erzählt Emil Nater. Er half seinen Eltern jeweils beim Obstzusammenlesen und so kam ihm jeweils auch die Aufgabe zu, die Früchte von den Ästen zu schütteln. In den Höhen des riesigen Birnbaums war ihm dieses Unterfangen aber schnell nicht mehr so geheuer. Der 81-Jährige sagt:

«Es ist mir heute noch ein Rätsel, wie ich da raufgekommen bin.»

Emil Nater ist sozusagen mit dem Birnbaum aufgewachsen, wobei dieser bei seiner Geburt schon genau so gross war wie heute. Und auch 1899 – vor genau 120 Jahren also –, als seine Grosseltern heirateten und frisch den Betrieb übernahmen, hatte der Baum schon seine Grösse erreicht. Er dürfte inzwischen gegen 300 Jahre alt sein.

Dass der Baum für Emil Nater einen hohen Stellenwert hat, zeigt sich nicht nur am Leuchten in seinen Augen, als würde er von einem langjährigen und liebgewonnen Freund erzählen. Auch die eingerahmte und prominent platzierte Fotografie in der Wohnstube zeugt davon. Darauf ist der Birnbaum in voller Blüte zu sehen.

Vom Birnen- zum Apfelkanton Während der Kanton Thurgau heute vor allem als Apfelproduzent bekannt ist, spielten die Birnbäume im 18. Jahrhundert – als der Obstbau so richtig aufblühte – noch eine weit grössere Rolle. Dies über mehrere Jahrzehnte. Unter den 600000 Obstbäumen, die der Thurgau um 1800 zählte, waren nur 100000 Apfelbäume. Ende der 1850er-Jahre dominierten nach wie vor die Birnbäume. Gemäss einer Obststatistik betrug ihre Zahl über 400 000, jene der Apfelbäume knapp 300 000. Davon, dass der Thurgau ursprünglich ein Birnenkanton war, zeugt auch eine Karikatur in der humoristischen Zeitschrift «Der Postheiri», die 1845 bis 1875 in Solothurn herausgegeben wurde. Sie zeigt den Kanton Thurgau in Form einer Birne, beschriftet mit «Most-India». Diese Karikatur dient heute als Erklärung für den kolonialen Übernamen des Thurgaus. Allmählich löste der Apfel die Birne als Wahrzeichen Mostindiens ab. Die Anbaufläche dieser Spezialkulturen ist im Thurgau rückläufig. (uam)

Trotz seines stattlichen Alters trägt er heute noch Früchte, wenn auch nicht mehr ganz so viele wie früher. Emil Nater erinnert sich an einen Herbst, an dem der Baum über 60 Harassen Birnen hergab. «Damals war er noch voll im Saft.»

Auch für die Natur ist der Baum bedeutend. Im Blätterwald tummeln sich Vögel aller Art. Einige bauen dort sogar ihre Nester. «Und im Herbst ist der Baum jeweils schwarz vor lauter Staren», erzählt Nater. «Seit es keine freiliegenden Telefonleitungen mehr gibt, versammeln sie sich im Geäst, um dann gemeinsam ins Winterrevier aufzubrechen.»

«Einmal kam sogar ein Car mit 50 Personen»

Die alte Mostbirne geniesst aber noch weit mehr Aufmerksamkeit. So ist sie unter anderem im Buch «Baumriesen der Schweiz» von Michel Brunner verewigt, worin die mächtigsten, ältesten und schönsten Bäume des Landes portraitiert sind. Das brachte schon den einen oder anderen Besucher nach Hugelshofen. Emil Nater sagt:

«Einmal kam sogar ein Car mit 50 Personen.»

Auch das Schweizer Fernsehen interessierte sich für den Birnbaum und installierte auf einem Pflock einige Meter vom Stamm entfernt eine Kamera, die während eines ganzen Jahres Bilder aufzeichnete.

Und die Wochenzeitschrift «Thurgauer Bauer» brachte diesen Frühling ein Bild der blühenden Guntershauser Mostbirne auf der Titelseite.

Der Baum schützt Hof und Haus vor Sturmschäden

Emil Nater ist überzeugt, dass der mächtige Birnbaum auch eine schützende Wirkung auf Hof und Haus hat. Bei Unwettern habe dieser schon einige Male die Kraft des Windes abgefangen und damit die Gebäude vor Sturmschäden geschützt.

Den Landwirtschaftsbetrieb, zu dem 460 Hochstamm-Obstbäume – grossmehrheitlich Apfelbäume – gehören, hat der 81-Jährige an seinen Sohn übergeben. Emil Nater hilft aber noch tatkräftig mit. Und er wohnt mit seiner Frau nach wie vor im Bauernhaus. Ganz nah beim Birnbaum.