Der Weininger Wald wechselt organisatorisch zum Forstrevier Neunforn-Uesslingen Das Revier Herdern steht vor der Auslösung. Die Strukturen der Forstwirtschaft im Seebachtal und am Seerücken ändern sich. Christine Luley

Waldbesitzer sagen Ja zur Umstrukturierung. (Bild: Christine Luley)

Die Wälder in der Politischen Gemeinde Warth-Weiningen gehörten bisher unterschiedlichen Waldkorporationen an. Die im Warther Gebiet zu Neunforn-Uesslingen und die in Weiningen zu Herdern. Auf Januar 2020 erfolgt eine Anpassung. Das Revier Herdern wird aufgelöst und ein Teil des Waldgebietes dem Forstrevier Seerücken zugeteilt. Die Parzellen des Bundes auf dem Waffenplatz werden Frauenfeld anvertraut. Und die 35 Waldeigentümer mit 65 Hektaren im Weininger Wald stossen neu zum Forstrevier 303, Neunforn-Uesslingen.

Nun sind neue Vorstandsmitglieder gefragt

An einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag in Weiningen sagten die Waldbesitzer Ja zur neuen Struktur. Die öffentlich rechtliche Körperschaft mit dem Namen «Forstrevier Thurforst umfasst neu eine Fläche von 628 Hektar. Darin enthalten sind auch acht Hektaren auf dem Gebiet der Gemeinde Neunforn, die der Zürcher Nachbargemeinde Ossingen gehören.

Präsident Christof Lenz hiess die neuen Mitglieder an der Versammlung herzlich willkommen und kündigte seinen Rücktritt an. Auch Aktuar Heinz Scheidegger tritt zurück. Vorstandsmitglied Andreas Roos ermunterte vor allem die Weininger, sich zu melden. Förster Paul Koch dankte für die Geduld im «intensiven Käferjahr». Es gebe weiterhin viel zu tun.

«Geschätzte 3000 Festmeter befallene Fichten stehen noch im Revier.»

Zwar sei der Holzmarkt übersättigt, doch ergäben sich hin und wieder Verkaufsmöglichkeiten. Koch wies die Waldbesitzer auf die Wiederherstellung der leeren Waldflächen hin. Man solle sich durch den Förster beraten lassen, damit ein Beitragsgesuch an das Forstamt gestellt werden könne.

Der Revierförster Aadorf-Tänikon, Urs Fuchs, leitet die Geschäftsstelle von «Wald Thurgau», der Standesvertretung aller Waldbesitzer. Fuchs ist überzeugt, dass es für die Erhaltung eines gesunden, multifunktionalen Waldes eine Entschädigung braucht. So solle ernsthaft über ein Betretungsrecht für Intensivsportler, etwa Biker, nachgedacht werden.