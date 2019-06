Der Tölzer Knabenchor tritt in Bischofszell auf

Der Tölzer Knabenchor hat seine Wurzeln in einer nach dem Zweiten Weltkrieg gegründeten Pfadfindergruppe. Der Gymnasiast Gerhard Schmidt formierte sie 1956 neu und übernahm die mu- sikalische Leitung. Es war der Beginn einer einzigartigen Erfolgs- geschichte. Seit 1971 probt der Chor in München, wo rund 200 Buben ausgebildet werden.

Bis zu 250 Auftritte stehen jährlich auf dem Programm. Namhafte Dirigenten wie Herbert von Karajan und Nikolaus Harnoncourt haben mit dem Chor gearbeitet. Die Mailänder Scala zählt ebenso zu den Auftrittsorten wie die Elbphilharmonie in Hamburg und die Carnegie Hall in New York.

Der Tölzer Knabenchor gibt am Samstag, 22. Juni, 16 Uhr, in der Pelgiuskirche ein Konzert und gestaltet am Sonntag, 23. Juni, 10 Uhr, an gleicher Stelle den Festgottesdienst mit.