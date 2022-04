Jubiläum Der Thurgauer Sport feierte sich am Sportforum selbst Das diesjährige Sportforum stand im Zeichen der Podiumsdiskussion über «50 Jahre Thurgauer Sport» − mit bekannten Thurgauer Sportlerinnen und Sportlern.

Regierungspräsidentin Monika Knill und Leichtathletin Yasmin Giger. Manuela Olgiati

Geballtes Potenzial auf der Bühne: Thurgauer Sportlerinnen und Sportler sorgen für Erfolge und Medaillengewinne an internationalen Anlässen. Ein Erfolgsrezept für ausserordentliche Spitzenleistungen von Topathletinnen und -athleten gebe es zwar kaum, sind sich die Gäste einig. «Mich beeindrucken die Thurgauer Leistungen und die Sportlerinnen und Sportler», sagte Martin Leemann, der Chef des Thurgauer Sportamtes in seinem Rückblick auf zwei Sportjahre unter Pandemiebedingungen.

Stehende Ovationen für Marcel Hug

Marcel Hug. olg

Vor ein paar Tagen noch in Dubai, nun in Weinfelden: Stehende Ovationen gab es für den Spitzenathleten Rollstuhlfahrer Marcel Hug aus Pfyn. Für den 35-Jährigen bleibt der Thurgau seine Heimat. Auch sonst ist viel Prominenz am Sportforum «50 Jahre Thurgauer Sport» im Thurgauerhof Weinfelden anwesend.

Ein exzellenter Moderator führt durch den Abend. Der Berner Bernhard Schär, ehemaliger SRF-Moderator, wand dem Thurgau ein Kränzchen. Er sagte:

«Ich habe mich auf diesen Abend gefreut und es ist das erste Mal, dass ich im Thurgau moderiere.»

Der Moderator kennt, wie sich zeigte, jeden Sportler mit Hintergrundgeschichten und ist voll des Lobes: 118 Athletinnen und Athleten an Europa- und Weltmeisterschaften in 31 Sportarten. 63 Medaillen, 11 Europameistertitel, zwei Weltmeistertitel. Hinzu kommen weitere Erfolge in Einzel- oder Teamsportarten.

50 Jahre Sportamt im Kanton Thurgau

Die magische Zahl 50 stand im Fokus: An Gästen kamen doppelt so viele. Gefeiert wurde 50 Jahre Sportamt Thurgau, J+S im Thurgau wurde 1972 gegründet und dann gratulierte der Chef des Sportamtes Regierungspräsidentin Monika Knill, die am 12. März ihren 50. Geburtstag feiern konnte. Leemann ist der vierte Sportamtschef seit der Schaffung des Sportamtes. Beim Apéro diskutierten Besucherinnen und Besucher ausgiebig über die Thurgauer Sportgeschichte. Die Podiumsteilnehmer waren sich einig: Im Leistungssport schwingt vor allem Motivation mit.

«Thurgau bringt noch viele Talente hervor»

Unter den geehrten Gästen der J+S Leiter beklatschten die Turner des STV Zihlschlacht ihren Turnkollegen Lukas Roth. Für 40 Jahre Tätigkeit als J+S Leiter wurden Werner Wiesmann und Hansruedi Stäheli (beide Leichtathletik) geehrt. Besucher Nick Sigg, der OK-Präsident des «Weltklasse am See», lobte den stimmigen Anlass.

Musikalisch umrahmte den Anlass die Sängerin Lina Button. Weinfelder Sekundarschülerinnen alias «Breakdown» zeigten ihre mitreissende Show, mit der sie beim Thurgauer School Dance Award (TSDA) den ersten Preis holten. «Der Thurgau bringt noch viel mehr Talente hervor», sagte Sigg.

Moderator Bernhard Schär und der ehemalige Weltklasse-Kugelstösser Werner Günthör. Manuela Olgiati

«Stampfen, chnütteln und hart sein»

Heidi Diethelm Geber. olg

Schützin Heidi Diethelm-Gerber sagte: «Im Nationalkader sind gute Thurgauer Schützen vertreten.» Als Trainerin in einer Präzisionssportart wie dem Schiessen werde genauso viel abverlangt wie als Schützin. Der ehemalige Thurgauer Kugelstosser Werner Günthör meinte: «Stampfen, chnüttlen und hart sein» wirke im Sport und mit dem Erfolg gehe einfach alles ein «Mü» besser.

Günthör gab der 21-jährigen Topleichtathletin Yasmin Giger Tipps:

«Analysieren ist das Wichtigste. Die Freude kommt mit der Leistung.»

An diesem Abend fallen oft Begriffe wie «Demut, Wertschätzung und Solidarität». Giger rückte ihre Familie ins Zentrum. «Gute Leistungen machen Druck auf einen selber.» Die Familie sei auf jedem Leistungsniveau für sie da. Giger setzt derzeit am OYM in Cham auf hoch spezialisierten Infrastrukturen neue Massstäbe.

Der Ehrgeiz muss stimmen

Gigers Förderer Werner Dietrich definierte Qualität im Spitzensport über eine «fantastische Jugend». Er sagte:

«Ich habe die Athletinnen und Athleten für ihre Leistungen geliebt.»

Marcello Albasini olg

Marcello Albasini bleibt als Thurgauer Funktionär dem Radsport verbunden. Nachwuchsförderung will er machen, wenn er Ehrgeiz hinter einzelnen Leistungen entdecke und er ahne, dass es jemand an die Spitze «schafft». Claudia Borner, Trainerin an der Turnfabrik Frauenfeld, lobte stellvertretend für den Breitensport die «coole Crew» und den Zusammenhalt unter Sportlerinnen.