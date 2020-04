Der Thurgauer Heimatschutz zieht den Abbruch der alten Käserei in Braunau ans Verwaltungsgericht Das Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau hat den Braunauer Gemeinderat gerügt, weil er den Abbruch des denkmalgeschützten Gebäudes bewilligte. Der Thurgauer Heimatschutz zieht den Fall nun weiter und will damit eine Signalwirkung verhindern.

Die Parzelle, auf der bis 2016 die alte Käserei stand, ist derzeit eine Brache. Im Hintergrund ist die national geschützte St.-Michaels-Kapelle zu sehen. (Bild: Roman Scherrer)

«Klar rechtswidrig», «unter wissentlicher und willentlicher Missachtung der kommunalen und kantonalen Rechtsgrundlagen», «einer demokratisch gewählten, dem Rechtsstaat verpflichteten Behörde nicht würdig». Das Departement für Bau und Umwelt (DBU) des Kantons Thurgau findet gegenüber dem Braunauer Gemeinderat deutliche Worte. Und zwar im Entscheid zur Aufsichtsbeschwerde zum Abbruch der alten Käserei in Braunau.

Die Bewilligung für den Abriss erteilte die Braunauer Gemeindebehörde Anfang 2016, obwohl das Gebäude im kommunalen Schutzplan eingetragen war. Der Thurgauer Heimatschutz legte daraufhin eine Aufsichtsbeschwerde ein, aufgrund welcher das DBU in seinem Entscheid den Braunauer Gemeinderat mittlerweile gerügt hat.

Bis dahin war eine Begleitgruppe – der unter anderem auch der Heimatschutz angehörte – darum bemüht, einen Konsens über einen Ersatzbau für die alte Käserei zu finden. Ohne Erfolg, wie Gianni Christen, Geschäftsführer des Thurgauer Heimatschutzes, berichtet: «Die Gruppe wurde aufgelöst, weil man zu keinem Ergebnis kam.»

Mehr als 6500 Franken zu Lasten der Gemeinde

Gegen den Entscheid des DBU hat der Heimatschutz nun beim Thurgauer Verwaltungsgericht Beschwerde eingelegt. Die Aufsichtsbeschwerde wurde nämlich nur «teilweise gutgeheissen». Das DBU hat zwar verfügt, dass die Politische Gemeinde Braunau eine Verfahrensgebühr von 2500 Franken und eine Entschädigung an den Heimatschutz von 4000 Franken exklusive Mehrwertsteuer zu bezahlen hat. Allerdings heisst es im Entscheid auch: «Das mit dem Begleitgremium ausgearbeitete Projekt ist weiter zu verfolgen.»

Bild aus der Datenbank der Thurgauer Denkmalpflege: Die alte Käserei ist als «wertvoll (abgebrochen)» im Hinweisinventar erfasst. (Bild: PD)

Für den Heimatschutz komme ein solches «Renditeobjekt» als Ersatzbau – zwei Mehrfamilienhäuser – allerdings nicht in Frage, sagt Gianni Christen. «Gerade weil sich neben dem Grundstück die national geschützte St.-Michaels-Kapelle befindet.» Unter einer Bedingung würde man das geplante Projekt aber akzeptieren. So fordert der Heimatschutz eine Beurteilung der Ersatzbau-Pläne durch die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) und die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege (EKD), wie Christen erklärt:

«Würde eine solche unabhängige Stelle zum Schluss kommen, dass das Projekt mit dem Ortsbild verträglich ist, wäre es für uns auch in Ordnung.»

Das DBU hat diese Forderung abgelehnt, mit Verweis auf die «klaren Voten der kantonalen Fachstellen». Das sei absolut unverständlich, findet Christen.

Beurteilung oder Wiederaufbau gefordert

Gianni Christen

Geschäftsführer Thurgauer Heimatschutz

So fordert der Thurgauer Heimatschutz nun in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, dass das Projekt durch die Eidgenössischen Kommissionen beurteilt wird. Und falls dies erneut abgewiesen werden sollte, besteht der Heimatschutz auf einen Wiederaufbau der alten Käserei. Dies war für ihn zu Beginn des Prozesses keine Option. So sagt denn Gianni Christen auch heute noch:

«Eine Kopie eines historischen Gebäudes zu erstellen, macht eigentlich keinen Sinn.»

Dem Heimatschutz gehe es jedoch um die Signalwirkung, welche der Fall der alten Käserei in Braunau abgeben könnte: «Wenn das Projekt so durchkäme, wäre das ein Zeichen dafür, dass ein Schutzobjekt ohne weiteres abgerissen und durch ein Renditeobjekt ersetzt werden kann und es dafür nur ein paar Franken Busse gibt.» Für Bauherren wäre dies das Zeichen, dass mit anderen geschützten Objekten genauso verfahren werden könne.

Stattdessen hätte man von Anfang an über die Frage diskutieren können, ob die Schutzwürdigkeit der alten Käserei gegeben ist, sagt Christen. «Es hätte zuerst einen Antrag auf Nichtunterschutzstellung gebraucht, um das Gebäude aus dem Schutzplan austragen zu können.»

Ob dies rückblickend die einfachere Variante gewesen wäre, will Braunaus Gemeindepräsident David Zimmermann derzeit nicht beurteilen. «Darüber kann philosophiert werden, wenn das Verfahren abgeschlossen ist.» Wegen eben dieses laufenden Verfahrens verzichtet er darauf, sich weiter zum Fall der alten Käserei zu äussern.