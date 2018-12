«Der Staat hat ganz klar versagt»: Der Thurgauer Grosse Rat diskutiert über den Fall Hefenhofen

Zwei Interpellationen zu den Vorfällen rund um die Räumung des Hofs von U.K. in Hefenhofen kamen am Mittwoch in den Thurgauer Grossen Rat. Es war die erste Möglichkeit für die Kantonsräte, sich offiziell zum Thema zu äussern. Mehrfach wurde Kritik gegenüber den Behörden geäussert.