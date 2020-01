Der Thurgauer FDP-Präsident David H. Bon tritt im Sommer 2020 zurück An der Mitgliederversammlung der FDP Thurgau wurde bekannt, dass David H. Bon den Parteivorsitz im Sommer frei gibt. Er begründet dies vor allem mit einer beruflichen Neuorientierung.

David H. Bon. (Bild: Donato Caspari)

Seit 2016 präsidiert David H. Bon die FDP des Kantons Thurgau. Er folgte auf Walter Schönholzer, der in den Regierungsrat gewählt wurde. An der Mitgliederversammlung in Weinfelden gab er nun bekannt, was nicht unerwartet kommt: Er tritt als Präsident der Thurgauer Freisinnigen zurück.

Als Grund für seinen Rücktritt gab er vor allem berufliche Gründe an. Bon war bis Mitte des vergangenen Jahres Stadtpräsident von Romanshorn. Die Wahlberechtigten versagten ihm aber eine neuerliche Legislatur und gaben seinem Herausforderer Roger Martin den Vorzug. Derzeit orientiert er sich beruflich neu.

Schmerzhaft für ihn als Parteipräsident war die Abwahl von FDP-Nationalrat Hansjörg Brunner gewesen sein. Im Interview kurz vor Weihnachten sagte er, dass man die «Nichtwiederwahl von Hansjörg Brunner auch nicht auf die leichte Schuler nehmen» könne.

Die Partei setzt nun eine Findungskommission ein, die geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für das Präsidium vorschlagen sollen. Bon sagte gegenüber dieser Zeitung, dass er der Partei weiterhin «mit Rat und Tat zur Seite» stehen werde.