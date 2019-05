Der Thurgauer Bürgergemeinde-Verband feiert ein Vierteljahrhundert

Der Verband Thurgauer Bürgergemeinden blickt auf sein 25-jähriges Bestehen zurück.

Die Jubiläumsdelegiertenversammlung ist eine Mischung aus Humor, Statuten und Geschichtsunterricht. Christoph Heer

Präsident Sandro Forster (links) verabschiedet Koni Monhart, der nach 20 Jahren Vorstandsarbeit zurücktritt. (Bild: Christoph Heer)



«Ich freue mich sehr, dass unsere 25. Delegiertenversammlung am gleichen Ort stattfindet, wie die erste im Jahr 1994, die von Eugen Bühler geleitet wurde.» Das sagte Sandro Forster, der heutige Präsident des Verbandes Thurgauer Bürgergemeinden, an der Jubiläums-DV vom Samstagmorgen. «Ich selbst wirkte damals schon aktiv mit, während Eugen Bühler – damals Aktuar der Bürgergemeinde Sirnach – als erster Verbandspräsident gewählt wurde.»

Der amtierende Präsident erinnert sich haargenau an zahlreiche kleinere und grössere Details des vergangenen Vierteljahrhunderts, das gespickt war mit unzähligen Ereignissen. 33 Delegierte kamen am Samstagmorgen im Saal des Restaurants Engel in den Genuss einer humorvollen Versammlung. In erster Linie ist es Sandro Forster selbst, der mit seiner Art immer wieder zu kräftigen Lachern animiert. Es sind aber auch Oliver Kühn (Moderator und Schauspieler), Raimondo Baumgartner (Organisation) und alle Gastredner, die ihre Grussworte entrichteten, welche für Unterhaltung sorgten. Die traktandierten Geschäfte wurden zudem ehrgeizig abgehandelt. Dass dabei keine einzige Gegenstimme zu verzeichnen war, passte ganz gut in das Bild einer amüsanten Delegiertenversammlung.

Ein Wechsel im Vorstand

Unter der Leitung von Raimondo Baumgartner wurde ein Jubiläumsanlass auf die Beine gestellt, der unter das Motto «Sirnachs kulturelle Hotspots» passt. Wohl kann Sirnach nicht auf Schlösser oder andere Prunkbauten zählen, aber die kulturelle Vielfalt in der achtgrössten Gemeinde des Kantons (7700 Einwohner), ist einzigartig. Das Theater Jetzt, die Operette, der Jodelclub, die Musikgesellschaft und vieles mehr machen Sirnach oft zu einem kulturellen Zentrum. Nach der Versammlung machten sich die Delegierten auf zu einer Dorfrundfahrt, um die Besonderheiten der Hinterthurgauer Gemeinden zu entdecken.

Vorher wurden aber die Vorstandswahlen für die Amtsdauer von 2019 bis 2023 durchgeführt. Sandro Forster verabschiedet dabei ein verdientes und langjähriges Mitglied: «Koni Monhart half 20 Jahre lang und stets tatkräftig – seit 2012 auch als Kassier –im Vorstand mit», sagte Forster. Seinen Platz wird Paul Keller aus Bischofszell einnehmen. Die Delegierten wählen Keller einstimmig in den Vorstand.