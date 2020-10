Der Thurgau will den angeschlagenen Olma Messen St.Gallen mit 180'000 Franken unter die Arme greifen Wegen der Coronapandemie brach der Umsatz der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen um 80 Prozent ein. Nun bittet sie auch im Thurgau um Hilfe. Eine grosse Finanzspritze kommt aus dem Kanton St.Gallen.



Aus dem Jahr 2017: OLMA Festakt mit dem Gastkanton Thurgau Bild: Ralph Ribi

Wegen des finanziellen Engpasses aufgrund der Coronakrise gelangen die Olma Messen an den Thurgauer Regierungsrat. Die St.Galler Messebetreiber fragen an, ob der Kanton Thurgau mit einer zusätzlichen Beteiligung zur Erhöhung des Eigenkapitals beitragen könne. Damit rennen sie offene Türen ein:

«Angesichts der grossen Bedeutung der Olma Messen für die Ostschweiz und insbesondere auch für den Kanton Thurgau beantragt der Regierungsrat daher, das Anteilscheinkapital des Kantons Thurgau um 180'000 Franken auf nominal 500'000 Franken zu erhöhen und hat eine entsprechende Botschaft an den Grossen Rat verabschiedet.»

Das schreibt der Thurgauer Regierungsrat am Freitag in einer Mitteilung. Aktuell ist der Kanton Thurgau mit 320'000 Franken am Anteilscheinkapital beteiligt und verfügt bereits über die maximale Anzahl von sechs Delegiertenstimmen. Das letzte Wort über diese Kapitalerhöhung hat der Thurgauer Grosse Rat.



16,8 Millionen Darlehen von Stadt und Kanton St.Gallen

Eine grosse Finanzspritze kommt aus St.Gallen. Die Stadt und der Kanton St.Gallen haben gemäss Mitteilung je zur Hälfte ein Darlehen in der Höhe von 16,8 Millionen Franken gesprochen. Zudem beabsichtigten die Olma Messen, ihr Eigenkapital aufzustocken. «Für die angestrebten fünf Millionen Franken zur Erhöhung des Eigenkapitals liegen inzwischen bereits Zusagen im Umfang von 3,565 Millionen Franken vor (Kantone, Gemeinden, Banken, Landwirtschaft, Versicherungen, Gewerbe und Industrie)», heisst es in der Mitteilung aus dem Thurgau weiter.



Olma hat Verschuldungsobergrenze erreicht

Wegen der Coronapandemie hätte die Genossenschaft Olma Messen praktisch sämtliche Veranstaltungen absagen müssen, so dass im Jahr 2020 mit einer Umsatzeinbusse von rund 80 Prozent gerechnet werden müsse. Gleichzeitig hat sie ein riesiges Bauprojekt aufgegleist. Im Herbst 2019 wurde ein grosser Hallenneubau auf der Stadtautobahn für 164 Millionen Franken gestartet, wofür auch 14 Millionen Franken Eigenmittel eingesetzt worden seien.

Durch diese Grossinvestition sei die Verschuldungsobergrenze auf dem Finanzmarkt erreicht,schreibt der Kanton Thurgau in der Mitteilung. «Aufgrund der Coronapandemie ist nun ein finanzieller Engpass entstanden.» Bis ins Jahr 2026 werde seitens der Olma Messen von einem Kapitalbedarf von 23,8 Millionen Franken ausgegangen.