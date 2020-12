Corona Der Thurgau folgt Bersets Aufruf und will kein Problemkanton mehr sein

Wie vom Bundesrat verlangt, beschliesst der Kanton Thurgau schärfere Coronaschutzmassnahmen. Sie gelten ab Mittwoch.

Monika Knill kam als Vertreterin von Regierungspräsident Walter Schönholzer an die Medienkonferen. Andrea Stalder

Der Bundesrat hat am Freitag eine «verstärkte Empfehlung» zu Homeoffice herausgegeben. Im Thurgau muss man sich nicht überlegen, wie weit man ihr folgen soll. Ab Mittwoch gilt für Thurgauer Arbeitgeber die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Arbeitsleistung «so weit als möglich von zu Hause» aus erbracht wird.

Auch dürfen sich an privaten Veranstaltungen Angehörige von maximal zwei Haushalten treffen. Der Bundesrat hatte dies nur «dringend empfohlen». Weiterhin gilt die vom Bund erlassene Obergrenze von zehn Personen, wobei Kinder nicht zählen. Die Zwei-Haushalte-Regel gilt auch in Thurgauer Restaurants für die zulässige Vierergruppe.

Der Thurgau gilt zurzeit als einer von mehreren Problemkantonen, an die Bundesrat Alain Berset appellierte. Nun hat der Regierungsrat verschärfte Massnahmen beschlossen. Die neuen Regeln gelten vorerst bis am 23. Dezember.

Bekanntgegeben worden sind sie am Montagnachmittag in Frauenfeld von den SVP-Regierungsräten Monika Knill und Urs Martin. Verhindert war Regierungspräsident Walter Schönholzer (FDP), der an einer Sitzung der Wirtschaftsdirektoren mit Bundesrat Parmelin teilnahm. Knill trat als Vizepräsidentin auf, nicht als Erziehungsdirektorin: Die Schulen bleiben von neuen Massnahmen verschont.

Massnahmen zielen auf Haushalte und Arbeitsstätten



Aktuell ist laut Knill eine Zunahme der Ansteckungen in Haushalten und am Arbeitsplatz zu beobachten. Die neuen Massnahmen betreffen deshalb vor allem diese Bereiche. Mehrfach rief Knill «alle Thurgauerinnen und Thurgauer» auf, diese mitzutragen.

Gemeint seien auch jene, «die sich bisher vorbildlich verhalten haben». Die Bürger sollten wenn möglich zu Hause bleiben, digitale Mittel einsetzen. In der Adventszeit sei es auch passend, Briefe und Karten zu schreiben. Knill sagte:

«Wir wollen einen kantonalen Lockdown verhindern.»

Der Thurgau gehe im Kantonsvergleich einen Mittelweg, sagte Gesundheitsdirektor Urs Martin. So bleiben etwa im Unterschied zu Schaffhausen die Fitnessstudios offen. Mit der Homeoffice-Pflicht geht der Thurgau hingegen weiter als andere. Martin betonte die steigende Belastung der Spitäler. Danach orientiere sich der Regierungsrat.

Gesundheitsdirektor Urs Martin. Andrea Stalder

Die Infizierten haben sich in der zweiten Novemberhälfte um 20 Prozent vermehrt; am 3. Dezember waren es 968 Personen. Der R-Wert beträgt laut Martin derzeit 1,078, was ein exponentielles Wachstum bedeutet.

Um eine Stunde auf 22 Uhr vorverlegt wird auch die Sperrstunde für Restaurants, Clubs und andere Verkaufsstellen für Getränke und Essen sowie der Pizzakurier. Schweizweit gilt seit dem 29. Oktober von 23 bis 6 Uhr Sperrstunde.

Neu werden im Thurgau Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen verboten; vom Bund her gilt eine Obergrenze von 50. Im öffentlichen Raum sind Menschenansammlungen von mehr als zehn statt wie bisher von 15 Personen verboten. Ausgenommen von neuen Einschränkungen sind politische und kirchliche Veranstaltungen.

Thurgauer Gewerbeverband zeigt wenig Verständnis



Der Thurgauer Gewerbeverband hat gemäss einer Mitteilung «wenig Verständnis dafür, dass der Kanton Thurgau mit seinen neuesten Verschärfungen über die Massnahmen des Bundes hinausgeht». Die Pflicht zum Homeoffice sei im industriell-gewerblich geprägten Kanton nicht sehr plausibel. «Ganz besonders» bedauert der Verband, dass die Massnahmen nicht mit den Wirtschaftsverbänden «mit einem gewissen Vorlauf» besprochen worden seien. Es gebe jetzt viele Rückfragen, da viele Vorgaben interpretationsbedürftig seien.