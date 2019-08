Live Der Thurgau reist im Extrazug an die Fête des Vignerons +++ Goodie-Bag sowie Kaffee und Gipfeli werden verteilt Heute ist der Kanton Thurgau zu Gast an der Fête des Vignerons in Vevey. Wir berichten den ganzen Tag live von den Aktivitäten am Kantonstag. Larissa Flammer/Viola Stäheli/Andrea Stalder

07:08 Uhr

Apfelkönigin Melanie Maurer, Nationalrätin Diana Gutjahr und Nationalrat Markus Hausammann.

Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur sowie viele weitere Amtsträgerinnen und Amtsträger sind unterwegs nach Vevey. Als Stärkung gibt es zuerst Kaffee und Gipfeli.

Die erste Stärkung.

Ein Stück Thurgau darf jeder mitnehmen.

06:15 Uhr

Der Extrazug ist unterwegs

Gespannt wird die Ankunft des Extrazugs in Frauenfeld erwartet.

Guten Morgen aus dem Extrazug. 900 Thurgauerinnen und Thurgauer sind damit unterwegs nach Vevey.

Der Thurgau an der Fête des Vignerons

Die Fête des Vignerons in Vevey ist ein Generationenfest, das seinen Ursprung im 18. Jahrhundert hat und nur etwa alle 25 Jahre stattfindet. In diesem Jahr werden vom 18.Juli bis 11.August mehrere 100'000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Unter dem Motto «Thurgovie: bien plus que des pommes» präsentiert sich der Kanton Thurgau am 5.August vielfältig, sympathisch und genussvoll. Thurgauer Weine und kulinarische Köstlichkeiten werden auf der Seeplattform oder am Thurgauer Verkaufsstand angeboten. Künstlerinnen und Künstler aus dem Kanton zeigen ihre Darbietungen auf den Bühnen entlang des Sees. Am Festumzug weisen elf Sujets auf Thurgauer Traditionen, Produkte und Sehenswürdigkeiten hin.

Ein Extrazug bringt Thurgauerinnen und Thurgauer am Morgen an den Genfersee und am Abend wieder zurück an den Bodensee. Eine geführte Gruppe hat sich zudem mit E-Bikes bereits am Freitag auf den Weg nach Vevey gemacht.