Der Sirnacher Pavillon macht einen leisen Abgang Einst war er eine gefeierte Attraktion, dann sorgte er für Ärger. Zum Schluss stand der Sirnacher Jubiläumspavillon halt einfach noch da. Und jetzt steht sein Abriss bevor. Roman Scherrer

Seit 13 Jahren steht der Sirnacher Jubiläumspavillon im Geeren. Nun hat er ausgedient. (Bilder: Roman Scherrer)

Unaufgeregt und fast schon beiläufig sagt Kurt Baumann: «Wir haben entschieden, den Jubiläumspavillon im Geeren ersatzlos abzubrechen.» Sirnachs Gemeindepräsident hat die Vertreter der Lokalzeitungen zum monatlichen Pressegespräch ins Sitzungszimmer des Gemeindehauses eingeladen. Gegen Ende verweist er auf die dritte Seite des Gemeindeblatts. Auf gerade einmal 15 Zeilen steht geschrieben, dass der Pavillon zwischen Mai und Juni zurückgebaut wird.



Er befindet sich in einem schlechten Zustand, das ist schnell ersichtlich. Die äusseren Bögen sind morsch und mittlerweile sind Träger nötig, um das Dach stützen. Man müsste Geld in die Hand nehmen, um ihn zu sanieren. Will man aber nicht. Man habe immer kommuniziert, dass der Pavillon nur befristet aufgestellt wird, sagt Baumann und ergänzt:

«Von der Bauart her ist er auch nicht für die Ewigkeit bestimmt.»

Seit 13 Jahren steht das Holzgebilde auf dem Rasen an der Standbachstrasse, wo die Sirnacher in ihrer Freizeit gerne etwas «tschutten» oder einfach die frische Luft geniessen. Man mochte ihn. Wirklich lieb gewonnen hat den Pavillon aber offenbar niemand. Im Dezember nahm die Gemeindeversammlung die Information über den geplanten Abbruch ohne Gegenwehr entgegen. Zuvor waren sich alle Ortsparteien einig, dass der Pavillon ausgedient hat. Auch sonst hat der Gemeindepräsident von keinem Widerstand erfahren. «Er wurde auch sehr wenig genutzt.»



Auf dem Kiesparkplatz abgestellt

Die Begründung, weshalb der Pavillon abgebrochen wird, scheint nachvollziehbar. Und doch ist es seltsam, dass er nun so sang- und klanglos verschwindet. Hat sich der Gemeinderat doch einst fast drei Jahre lang dafür eingesetzt, dass der Holzbau auf dem Geeren zu stehen kommt. Um mehr darüber zu erfahren, lohnt sich ein Blick ins Zeitungsarchiv. Im März 2004 hat ein Leserbriefschreiber die Ambivalenz um den Pavillon passend betitelt:

«Von der Attraktion zum Politikum»

Aber von Anfang an: 2003 feierte der Kanton Thurgau sein 200-Jahr-Jubiläum. Beim grossen Fest in Frauenfeld präsentierte sich die Gemeinde Sirnach mit dem Holzpavillon, der dank seiner aussergewöhnlichen Bauweise eine Attraktion war und viel Lob erntete. Nach dem Fest haben ihn die Sirnacher zurückgebaut und nach Hause transportiert. Auf dem Kiesparkplatz Q20 hat man die Beige von einzelnen Brettern abgestellt. Der Gemeinderat beabsichtigte schon damals, den Pavillon in der Freizeitzone Geeren wiederaufzubauen – als Erinnerung an das Jubiläum.

Mehrverkehr und Szenenbildung befürchtet

Das gefiel den Anwohnern nicht. Viele von ihnen reichten Einsprache ein, weil sie überzeugt waren, der Pavillon bringe Lärm, Mehrverkehr, Szenenbildung und Abfall. Mehrere Mütter befürchteten, dass ihre Kinder dort nicht mehr schlitteln können. Schliesslich wurde dem Gemeinderat auch noch ein eigener Fehler bei der Zonenplanrevision zum Verhängnis. Dadurch waren im Geeren nur niedrigere Gebäude als der Pavillon erlaubt.

Klare Auflagen: In der Nacht durfte man sich bis zum Schluss nicht beim Pavillon aufhalten.

Die Volksschulgemeinde – die gab’s damals noch – überlegte sich, den Holzpavillon in der Schulanlage Grünau aufzustellen, im Rahmen der Neugestaltung des Pausenplatzes. Nur kosten durfte das eben nichts. Die Jubiläumserinnerung kam schliesslich nicht in der Grünau zu stehen und fristete weiterhin ein trauriges Dasein als Holzbeige auf dem Parkplatz Q20. Kurt Baumann sah zwischenzeitlich nur eine Notlösung:

«Wenn alles nichts hilft, müssen wir den Pavillon an einen anderen Interessenten verkaufen.»

Anfang 2006 war der Rechtsstreit dann aber doch beendet. Im Sommer konnte der Pavillon im Geeren aufgebaut werden – und zwar so richtig. Die Gemeindebehörde beauftragte nebst einem Architekturbüro nicht weniger als fünf weitere Unternehmen für Aushub-, Baumeister-, Spengler- und Zimmerarbeiten sowie die Elektroinstallation.

Ein Wermutstropfen war für den Gemeinderat doch dabei: Die Baubewilligung des Departements für Bau und Umwelt wurde mit restriktiven Auflagen versehen. So durfte der Pavillon nicht als «Zentrum» für öffentliche Veranstaltungen dienen. Und es war nur erlaubt, sich zu den vorgeschriebenen Zeiten dort aufzuhalten – bei Einbruch der Dunkelheit war Schluss. Das konnte Gemeindepräsident Baumann allerdings nicht daran hindern, die Jungbürgerfeier 2007 beim Pavillon zu eröffnen, sich eine Baseball-Mütze aufzusetzen und den Jugendlichen in deren Jargon zu vermitteln, wie geil Politik sein kann.

Vermeintliche Kunstwerke unter dem Dach

2008 wurde das Nutzungsverbot für Anlässe aufgehoben. Bei der Sirnacher Jugend erfreute sich der Pavillon zuvor schon grosser Beliebtheit als Treffpunkt. Heute zeugen Sprayereien und Zeichnungen davon. Dass sich einige der vermeintlichen Kunstwerke auch unter dem Dach des über fünf Meter hohen Gebildes befinden, zeigt: Die Schilder mit der Aufschrift «Besteigen des Pavillons verboten» sind nicht ganz ohne Grund angebracht.

Als Kletterwand war der Pavillon nicht gedacht.

Und weil die Jugendlichen taten, was sie halt so tun, wenn sie sich draussen treffen, sah die Gemeinde im Holzbau bald einmal einen «neuralgischen Punkt». Deshalb sorgte fortan die Securitas für Recht und Ordnung.

Zuerst wurde er bewundert. Dann hat man sich über ihn geärgert und zum Schluss war der Pavillon einfach noch da. Nun steht ihm der leise Abgang bevor. Eine Tafel führt alle Spender auf, die den Bau des Pavillons ermöglichten. Sie erinnert die Passanten an den Auftritt in Frauenfeld. Doch erinnert man sich dereinst an den Pavillon? Ein Denkmal wird man ihm kaum widmen.