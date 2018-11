Thomas Bucheli lockt über 400 Senioren in den Sirnacher Dreitannensaal Der Seniorennachmittag der Thurgauer Kantonalbank in Sirnach stiess auf grosses Interesse. Meteorologe Thomas Bucheli referierte über seine Arbeit beim Schweizer Fernsehen. Christoph Heer

SRF-Meteorologe Thomas Bucheli referiert am Seniorennachmittag der Thurgauer Kantonalbank im Sirnacher Dreitannensaal. (Bild: che)

Bis auf den letzten Platz füllt sich der Dreitannensaal. Mit Spannung wird das Referat vom wohlbekanntesten Schweizer Wettermoderator erwartet. Normalerweise sieht man Thomas Bucheli am Fernsehen, wenn er auf dem Meteodach steht und sich über die Wetterprognosen der kommenden Tage äussert. Am Dienstagnachmittag zeigte er sich publikumsnah – zumindest für die über 400 Teilnehmer am Seniorennachmittag der Thurgauer Kantonalbank.

Sind die Wetterprognosen reine Show oder doch tiefgründige Wissenschaft? Die Hinterthurgauer Mitglieder der Thurgauer Kantonalbank wissen es nun. Bucheli erklärte:

«Wetterprognosen sind keine Show, sondern eine Wissenschaft für sich, mit zuweilen tausenden Computerdaten, die weltweit generiert werden.»

Ausserdem stehe ein 15-köpfiges Team hinter ihm, das sich aus Meteorologen und Naturwissenschaftern zusammensetzt.

Aus Senioren werden Wetterfrösche

Thomas Bucheli betont zudem, dass man weniger auf das Äussere der Wettermoderatoren geben soll, «vielmehr wäre genaues Zuhören angebracht», sagt er zum Publikum. Er wisse aber, dass immer wieder auch die Frisuren und Kleidungen der Moderatoren thematisiert werden. Bis Ende November werden an fünf weiteren Seniorennachmittagen rund 2700 Kantonalbank-Senioren in den Genuss von Buchelis Ausführungen gekommen sein.

Wortgewandt informiert Bucheli über Meteorologie, Klimatologie oder Atmosphärenphysik. Nicht immer nur leichte Kost für den konzentrierten Zuhörer; aber interessant sondergleichen. Aus den Senioren aus den umliegenden Gemeinden, aber auch aus TKB-Geschäftsstellenleiter Renato Gervasi, sind nun Wetterfrösche geworden.

Wetter sorgt für Emotionen

Sie alle wissen nun, dass es am kommenden Samstag in Sirnach wohl nicht trocken bleibt. Thomas Bucheli deutet aber darauf hin, dass es schon noch Unsicherheiten gibt, was das Wochenende im Hinterthurgau betrifft. Dass das Wetter immer wieder für grosse Emotionen sorgt, ist hinlänglich bekannt. Ob am Stammtisch oder auf der Arbeitsstelle, über das Wetter lässt sich immer sinnieren.

«Das machen ja auch die Muotathaler Wetterfrösche», sagte Bucheli. Zwar sei es schlicht nicht möglich, anhand des Durchmessers eines Ameisenoberschenkels auch nur irgendetwas vorauszusagen. «Aber als Passivmitglied der Muotathaler Wetterfrösche sind mir diese Herren längst ans Herz gewachsen», sagt Bucheli.