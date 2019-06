Der «Runggle Buur» ist parat: Die Uraufführung des Musicals geht in Mammern über die Bühne Noch zwei Monate bis zur Premiere in Mammern: Die Vorbereitungen für das Mundart-Musical von David Lang laufen nach Plan. Musiker, Sänger und 140 Helfer stehen für die «Mammern Classics» bereit. Die Rüben wachsen, die Siloballen sind bestellt. Margrith Pfister-Kübler

Das Leitungsteam: David Lang (Komponist, Texter), Barbara Tacchini (Regie) und Christina Schäfer (Geschäftsstelle und Gastronomie). (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Trotz Sommerhitze: Die Euphorie des «Runggle Buur»-Leitungsteam ist spürbar. Die Uraufführung des neuen Musicals von Komponist, Musiker und Sänger David Lang geht am Freitag, 23. August im Rahmen der «Mammern Classics» über die Bühne. Lang präsentiert ein Werk, das «mit prickelnder musikalischer und inhaltlicher Energie die Höhen und Tiefen im Leben von Menschen auslotet», wie er an der Pressekonferenz vom Mittwochnachmittag in Mammern erklärt.

«‹Runggle Buur› ist ein erdiges Stück. Ich beobachte gern den Alltag, bin verbunden mit der Landwirtschaft, mit dem Dorf, mit dem Thurgau», sagt Lang. Bei der Komposition zeige sich auch seine Leidenschaft für Chorgesang.

«Es ist charmante Musik, von Pop bis Chansons, von der Violine bis zur E-Gitarre – und ich natürlich am Klavier.»

Da gibt es alles, von ruhigen Momenten bis zu bissigen Gesellschaftsstudien mit viel Witz und Tiefgang.

Ein ernster Schwank mit gesungener Sprache

Wie in einem quadratischen Kaleidoskop erzählt Lang vom Kern der Geschichte, von Hauptfigur Jack, dem «Runggle Buur», der aus seinem «Chrachen» in die Welt hinauszog und heimkehrte, um den väterlichen Betrieb zu übernehmen, als der Vater gestorben war.

Man darf vermuten, dass Lang Menschen aller Couleurs in seine Musical-Szenerie eingebaut hat. Worüber mit den Nachbarn nur geschwiegen wird, will Sprache werden. Gesungene Sprache, teils mehrstimmig, teils illustrativ zur Handlung. Es ist ein Theater auf dem Theater, ein ernster Schwank.

«Die Situation unserer Bauern beschäftigt mich»

ergänzt Lang und wendet seinen Blick nicht ab von «gesellschaftlichen Abgründen, von dem Mikrokosmos im Dorf.»

Die Rekrutierung fürs Musical erfolgte über Castings und persönliche Anfragen. Das professionelle Orchester setzt sich zusammen aus Nicole Hitz (Violine), Alexandra Kirchmann (Klarinette), Jean-Pierre Dix (Bass), Marco Sigrist (Gitarre), Phili Dold (Perkussion) und am Piano David Lang. Die acht Profisänger sind Aline Camenzind, Corinne Liss, Marisa Jüni, Tina Tanner, Paul Erkamp, Edward Piccin, Lucca Kleimann und Chasper Mani. Die Sprache ist Dialekt.

«Mammern Classics» Premiere: Freitag, 23. August. Weitere Aufführungen: 24., 28., 30. und 31. August sowie 1., 5., 6. und 7. September. Aufführungsbeginn: 20 Uhr. Sonntag, 1. September: Familienaufführung mit Beginn um 17 Uhr. Gastronomie ab zwei Stunden vor Aufführung. Online-Ticketverkauf: www.mammernclassics.ch

Regisseurin Barbara Tacchini fasziniert am «Runggle Buur» der Balanceakt zwischen dem Komischen und dem Tragischen. Es gehe darum, das Tiefgründige an die Oberfläche zu bringen, und dennoch eine Leichtigkeit zu behalten.

«In unserem Musical singen manchmal auch Leute, denen es eigentlich ums Weinen ist.»

«Oder dann streiten sich alle und sind im nächsten Moment musikalisch in höchster Harmonie», sagt Tacchini, die aus Basel stammt, in Hannover und Stuttgart gewirkt hat. Sie wohnt heute in Amriswil und sagt: «Ich bin eigentlich Opernregisseurin.»

Das Bühnenbild in Miniatur: Gespielt wird auf und rund um Siloballen. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

In ihren Händen hält Tacchini Siloballen in Miniatur, zwei Figürchen in Schwarz-Weiss und eine Leiter. Insgesamt 40 Siloballen – dann aber in Gross – gehören zum Bühnenbild, dazu Scheunentore und anderes mehr. Die Siloballen sind mit Stroh gefüllt, wiegen nur 180 Kilo – im Gegensatz zu den normalen, 800 Kilogramm schweren Ballen.

Nebel, Regenbogen und ein Lichtdesigner

Hansueli Weibel, Präsident des Vereins Mammern Classics, ist auch Leiter des Bühnenbaus. «Das Bauen macht Spass», sagt er und erklärt stolz, dass selbst Nebel und Regenbogen eingebaut werden. In einer Scheune in Dettighofen wird am Bühnenbild gearbeitet für die 300 Quadratmeter Bühnenfläche.

Zudem wurde mit Jan Guldimann von Showlight in Frauenfeld ein Lichtdesigner engagiert. Auch der gastronomische Teil sei qualitativ hochwertig eingefädelt. Geschäftsstellenleiterin Christina Schäfer strahlt:

«Der Vorverkauf läuft gut. Ein Fünftel der Tickets ist verkauft.»

OK-Präsident Hansjörg Lang gesteht zwar, dass die Suche nach Sponsoren «heutzutage eher harzig läuft». Viele KMU würden den für die Region wichtigen Event aber mit Material unterstützen. Auch aus der Gemeindekasse gibt es einen Zustupf, bewilligt durch die Stimmbürger. 140 freiwillige Helferinnen und Helfer sind im Einsatz. Das Budget liegt bei 500'000 Franken. Hansjörg Lang hält aber fest: «Das gesamte OK arbeitet ehrenamtlich.»