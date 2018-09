Gospel in der evangelischen Kirche Eschlikon: Der Pfarrer singt mit Der Gossau Gospelchoir trat am Sonntagabend in der evangelischen Kirche auf. Mit dabei: Der Münchwiler Pfarrer Uwe John. Christoph Heer

Der Gossau Gospelchoir zeigte sich in der evangelischen Kirche in Eschlikon schwungvoll und stimmgewaltig. (Bilder: Christoph Heer)

Er gilt seit Jahren als einer der Besten seines Jargons: der Gossau Gospelchoir. Für diesen fast zeitlosen Höhenflug des Chores trägt seit acht Jahren der Münchwiler Pfarrer Uwe John bei.

Mit der Leitung von Urs Leuenberger stand Uwe John mit seinen Gesangskollegen auf der Kirchenbühne. Dass dabei Gospel auch im Spätsommer eine gute Falle macht, wurde gestern einmal mehr bewiesen.

Mehr als 100 Besucher

So füllte sich die evangelische Kirche mit gut 100 Besuchern ganz respektabel. Eine Besucherin meinte, dass Gospel unvergänglich sei, «zudem hört man das ganze Jahr über Gospel, nicht nur an Weihnachten», betonte sie kurz vor Konzertauftakt. «Amazing Grace», «Shout», «Bless the Lord of my Soul» oder «Total Praise»: Das Liedgut liess kaum einen Zuhörer ruhig sitzen, zu schwungvoll und stimmgewaltig zeigte sich der Chor.

Nicht nur Mitklatschen, Mittanzen und Mitschnipsen wurde vom altersdurchmischten Publikum verlangt, auch Mitsingen war ausdrücklich erwünscht. Urs Leuenberger wähnte sich, wie man ihn in der Gospelszene kennt, voll und ganz in seinem Element. Pfarrer Uwe John versprach eingangs, dass hier ein unvergesslicher Abend stattfinden wird – er hielt sein Wort. (che)