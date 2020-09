Der Ostschweizer Solisten und Ensemble Wettbewerb in Sirnach findet statt, die Jubiläumsfeier muss aber warten Obwohl lange Unsicherheit herrschte: Am kommenden Wochenende findet in Sirnach der Ostschweizer Solisten und Ensemble Wettbewerb statt. Die Anmeldungen sind so zahlreich wie noch nie.

Junge Musiker zeigen am OSEW 2018 ihr Können. Bild: Christoph Heer

(red) Als im Januar die erste Sitzung des Organisationskomitees stattfand, dachte niemand an die kommenden Schwierigkeiten. Mit grosser Freude wurde der Ostschweizer Solisten und Ensemble Wettbewerb (OSEW) geplant und vorbereitet.

Das 20-Jahr-Jubiläum OSEW sollte in Sirnach gross gefeiert werden mit einer Abendunterhaltung und einem bekannten Blasorchester. Der Wettbewerb wurde ausgeschrieben, doch dann schlug das Virus zu und der Anlass stand zwischenzeitlich auf wackligen Beinen.

Der Anmeldeschluss wurde verlängert und schlussendlich haben sich so viele Teilnehmer angemeldet wie noch nie. Die Kategorie Slow Melody findet wie gewohnt am Samstag statt; der Solo-Wettbewerb, Drum-Set und gemischte Ensembles gehen am Sonntag über die Bühne.

Das umfangreiche Schutzkonzept sieht vor, dass die Zuschauer nur beschränkt Zugang zu den Wettspiellokalen haben. Die Rangverkündigungen finden laufend über den Tag verteilt statt, beim Unterstand des Sekundarschulhauses in der Schulanlage Grünau.

«Solo-Champion» wird nicht gekürt

Der Studentenwettbewerb findet ebenfalls nicht statt, zudem verzichten die Organisatoren aus Sicherheitsgründen auf das grosse Finale zum «Solo-Champion» am Sonntag. «Diese Punkte werden am OSEW 2021 selbstverständlich wieder ins Programm aufgenommen», schreiben die Veranstalter in ihrer Mitteilung.

Das OK hoffe, den beliebten Wettbewerb mit den gegebenen Umständen trotzdem erfolgreich durchzuführen und so die grosse Arbeit der Musiker sowie den Ausbildnern zu würdigen. Gerade in dieser Zeit sei eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung sehr wichtig.

Auf eine Festhütte auf dem Wettbewerbsgelände wird dieses Jahr ebenfalls verzichtet, jedoch wird eine kleine Festwirtschaft vorhanden sein. Das Jubiläum soll zudem am OSEW 2021 nachgeholt und mit diversen Aktivitäten gefeiert werden.

Da in nächster Zeit langjährige Vorstands- und Musikkommissionsmitglieder des OSEW in die zweite Reihe zurücktreten, werden interessierte Leute gesucht, welche die künftigen Vakanzen wieder kompetent ausfüllen.

Weitere Infos zum OSEW 2020 Sirnach und zum Verein im Allgemeinen sind auf der Website www.osew.ch zu finden.