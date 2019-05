Der Müllheimer Mann für alle Fälle erzählt aus dem Nähkästchen

Zum 25. Jubiläum der Sekundarschule Müllheim führen alle Jahrgänge der Schule ein Musical in der Rietwieshalle auf. Unter der musikalischen Leitung von Rudi Hartmann führen die Schüler das Musical «Ding-dang-Dinglikon» auf, dessen Lieder von Paul Burkhard und dessen Text von Hans Ruedi Fischer und Hans Bögli geschrieben wurden. Die Uraufführung fand 1974 in Tägerwilen statt und war ein stürmisch umjubelter Erfolg. In dem Stück geht es um Jonny Dingliker, der aus Ulk seine Heimat Dinglikon mit Städten wie Zürich oder New York vergleicht. Seine Frau Barbara ist seither sehr angetan und will unbedingt Dinglikon besuchen gehen. Jetzt ist Jonny in der Bredouille und fürchtet sich vor dem Zorn seiner Ehefrau, falls sie den Aufenthalt in Dinglikon nicht geniesst. (tif)

Die Aufführungen des Musicals finden am Freitag, 24. Mai, um 19.45 Uhr, am Samstag, 25. Mai, um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 26. Mai, um 15 Uhr in der Rietwieshalle in Müllheim statt. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung. Die Aufführdauer beträgt zirka zwei Stunden. Tickets unter: www.eventfrog.ch