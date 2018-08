Der Motorbootclub Diessenhofen blickt zurück auf 70 Jahre Vereinsbestehen Vor 70 Jahren erlebte der Motorbootclub seine erste Saison, und er erfreut sich nach wie vor bester Gesundheit. Für die Mitglieder ist das Jubiläum Grund genug zu feiern und für einen Rückblick. Ernst Hunkeler

Der harte Kern des jubilierenden Motorbootclubs am Ort oberhalb der Holzbrücke, wo alles begann: Beny Grimm, Martin Müller, Heinz Forster, Präsidentin Monika Vogelsanger, Aktuarin Mirjam Bruderer und Eduard Schulz. (Bild: Ernst Hunkeler)

Der Wimpel mit dem Schriftzug «Motorbootclub Diessenhofen» erstrahlt in den Stadtfarben Gelb-Rot mit blauem Rhein und steht für die Liebe der Freizeitnautiker zu Fluss und Städtchen. Wobei: Der Verein wurde zu einer Zeit gegründet, als auf dem Rhein ausser dem «Konstanzerli» der Schifffahrtsgesellschaft noch kaum Motorboote unterwegs waren. Am 14. November 1947 war es dann, und damit in der Nachkriegszeit, als das Anlanden an deutschen Ufern noch verboten war. Da wurde der Bootsclub Diessenhofen im Gasthaus Falken, der heutigen Pizzeria Da Leone, gegründet.

So begann die aktive Zeit der Diessenhofer Freizeitnautiker logischerweise erst im Sommer 1948 und mithin vor exakt 70 Jahren. Die aktuell 20 Aktivmitglieder verfügen über nahezu ebenso viele Schiffe fast aller «Tonnagen» und sind daran, den Jubiläumssommer gebührend zu zelebrieren: Im Frühjahr fand an Bord des Fährboots von Heinz Forster eine gemeinsame Geburtstagsfahrt nach Radolfzell statt, wobei man in den Häfen Pausen einlegte, die schon die Club-Ahnen mit Vorliebe angesteuert hatten.

Langjährige Präsidenten und seither eine Frau

Der zweite Jubiläumsakt fand am vergangenen Samstag im Garten von Clubpräsidentin Monika Vogelsanger in Etzwilen in Gestalt eines Grillabends statt. Mit dabei Aktuarin Myriam Bruderer, die nach etwelchen Diskussionen einst als erste Frau in den Club aufgenommen worden war. Und wenn wir schon zurückblicken: Gründungspräsident Hans Gysel stand dem Club bis 1974 vor, dann wurde er von Paul Vogelsanger abgelöst, der das Amt ebenfalls ein Vierteljahrhundert innehatte. Die aktuelle Präsidentin ist Vogelsangers Tochter Monika; sie übernahm das Amt im Jahre 2000 und ist dessen noch keineswegs überdrüssig.

In 70 Jahren drei Präsidenten – das spricht für einen friedvollen Verein. Nicht so geradlinig verlief die Sache mit den diversen Bleiben, die der Club für das Winterquartier der Boote innehatte. In den 50er-Jahren waren sie im Schuppen von Maler Wegelin an der Schmiedgasse domiziliert, dann im später abgerissenen Gebäude vis-à-vis des Restaurants Adler. 1958 konnten sie das alte Schlachthaus bei der Schifflände mieten. Man schuf sich eine Infrastruktur mit Kran, die bis 1986 den Bedürfnissen genügte. Da kündigte die Stadt als Eigentümerin den Mietvertrag, und die Mitglieder konnten ihre Schiffe noch einen Winter lang im Lager der Baufirma Rütimann unterbringen. Seither muss der Club ohne gemeinschaftliches Winterquartier auskommen.

40 Jahren Wartezeit für einen Bootsplatz

Auch die Verfügbarkeit von Boots­anlegeplätzen verlief nicht ganz so geradlinig wie die Besetzung des Präsidentenamtes. Diese Installationen, von den Bootsclubmitgliedern noch eigenhändig gesetzt, sind inzwischen neuen Generationen gewichen und 1989 durch die Stadt übernommen worden. Doch im Schatten des «Henkiturms», wo einst alles begann, haben auch heute noch etliche Clubmitglieder ihre Boote stationiert.

Seit Jahren sind Bootsplätze auch in Diessenhofen ausgesprochene Mangelware, gilt doch für die Ergatterung eines Mietplatzes eine statische Wartezeit von 40 Jahren. Das wiederum führte zu ausgesprochen kreativem Verhalten einzelner Anwärter – etwa indem sie noch ungeborene Kinder auf die Warteliste der Gemeinde setzten. Die Behörden haben daraus gelernt: Eine Anmeldung ist erst nach dem vollendeten 14. Lebensjahrs möglich und bedingt den Wohnsitz in Diessenhofen. Will heissen: Wer sich also heute auf die Warteliste der Stadt setzen lässt, der kann damit rechnen, 2058 eine Bootsplatz zu ergattern – exakt zum 110-Jahr-Jubiläum des Motorbootclubs.