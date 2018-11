Der Lottomatch ist für den FC Dussnang wichtiger als das Grümpelturnier Der Lottomatch des FC Dussnang ist ein Publikumsmagnat. Auch am vergangenen Freitag hofften wieder Scharen auf günstige Zahlen am Spielertisch. Doch nicht alle gingen mit einem Preis heim. Christoph Heer

Konzentrierte Arbeit am Spielertisch. (Bilder: Christoph Heer)

«16, 65, 69, 9» und schon rief wieder eine junge Dame «Lotto». Beat Schärer, der mikrophonerprobte Zahlenzieherm machte einmal mehr am Lottoabend des FC Dussnang viele glücklich. Aber eben nicht alle, dafür hatte es dann doch zu wenig Preise, so blieb dem Herrn in der hintersten Reihe nichts anderes übrig als seinen Unmut kundzutun: «Beat, zieh mal die richtigen Zahlen», sorgte für Gelächter, aber auch hier wieder: nicht bei allen. Denn einige schienen sich derart zu konzentrieren, dass sie alles um sich herum vergessen haben.

70 Helfer stehen im Einsatz

Den Lottoabend gibt es schon seit Jahren, und er gilt mittlerweile als die wichtigste Einnahmequelle des FC. «Das ist definitiv so. Unser Lottomatch hat das beliebte – Grümpelturnier als wichtigste Einnahmequelle abgelöst», sagt Beat Brühwiler. Er ist OK-Mitglied dieses Anlasses und betonte, dass auch der Lottomatch viele helfende Hände benötigt. «Für die fünf Spielstunden und der ganzen Vorbereitung, inklusive Aufräumarbeiten, braucht es rund 70 fleissige Helfer, ansonsten wäre diese grosse Arbeit nicht zu stemmen.»

E-Bike, Bügeleisen und Bares

Der Reiz des Lottospielens ist unvergänglich, insbesondere dann, wenn tolle Preise zu gewinnen sind. In Dussnang gibt es demnach schon mal ein neues E-Bike für 4000 Franken, ein Bügelsystem für über 1100 Franken, oder gar einen Barbetrag in der Höhe von 2018 Franken – den Sponsoren sei Dank.



Beat Schärer zieht die Zahlen. In der vollen Halle herrscht gespannte Erwartung

Dass sich die Hörnlihalle aber jetzt zum zweiten Mal hintereinander bis auf den letzten Platz gefüllt hat, ist nicht nur dem grossartigen Gabentempel zu verdanken. Es muss, bei rund 500 Teilnehmern, auch logistisch alles harmonieren. Gäbe es zu lange Verzögerungen, zu viele Unklarheiten, was die Spielregeln angeht, oder unakzeptable Wartezeiten, bis der Durstige sein «Problem» löschen kann, würde das Ganze nicht als derartige Erfolgsgeschichte enden.