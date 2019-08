Der lebendige Töggelikasten steht schon bald wieder in Buch bei Frauenfeld In Buch lädt der Dorfverein in gut zwei Wochen zum traditionellen Bodysoccer-Turnier. Erstmals findet am Vorabend auch ein Jass-Turnier statt, bei dem es Fleischpreise zu gewinnen gibt.

Vergangenes Jahr beim Bodysoccer. (Bild: Andrea Stalder, 26.08.2018)

(red) Bodysoccer ist, wenn man nicht am, sondern im Töggelikasten steht. Am Samstag, 31.August, führt der Verein «Dorfläbe Buch» auf dem Areal des alten Schulhauses in Buch bei Frauenfeld das traditionelle Bodysoccer-Turnier durch. Das Spiel ist ein Riesengaudi für Gross und Klein und eignet sich ideal für bunt gemischte Plauschteams mit sechs bis acht Spielern aus Vereinen, Firmen, Schulen oder Familien. Es sind keine fussballerischen Vorkenntnisse nötig, und alle erhalten einen tollen Preis. Das Turnier (Startgeld: 48 Franken pro Team) findet bei jeder Witterung statt.

(Bild: Andrea Stalder, 26.08.2018)

Festwirtschaft, Hüpfburg und DJ Roli

Die Festwirtschaft, das attraktive Kinderprogramm mit Hüpfburg, Plauschvelos und vielem mehr sowie die musikalische Unterhaltung durch DJ Roli am Abend machen das Fest zu einem Erlebnis für alle Gäste. Beginn des Programms ist um 14.30Uhr, das Bodysoccer-Turnier dauert bis 19.30 Uhr. Die Rangverkündigung findet dann um 20.15 Uhr statt. Bereits am Vorabend des Bodysoccer-Turniers, am Freitag, 30.August, treffen sich im Festzelt beim alten Buchemer Schulhaus alle Jassfreunde zum erstenTurnier- und Plausch-Jass. Gespielt wird dabei Schieber mit deutschen Karten, wahlweise turniermässig mit zugelostem Partner (Startgeld: 30 Franken) und schönen Fleischpreisen oder einfach nur zum Plausch (Startgeld: 15 Franken). Im Eintrittspreis inbegriffen ist ein Nachtessen. Die Kasse öffnet um 18Uhr, gegessen wird bis 19.15Uhr. Gejasst wird ab 19.30Uhr.

Anmeldeschluss für beide Anlässe ist am 20.August. Anmeldungen an bodysoccer@dorflaebebuch.ch und jassen@dorflaebebuch.ch

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen unter: www.dorflaebebuch.ch