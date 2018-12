Der Kanton Thurgau will ins Elektroauto einsteigen – er muss sich aber sputen

Die Fenaco-Gruppe betreibt seit Mitte 2017 bei der Landi Matzingen eine solarbetriebene E-Ladestation. Dort können acht Fahrzeuge gleichzeitig ihre Batterien aufladen, an zwei Schnell- und sechs normalen Ladeplätzen. Nach den positiven Erfahrungen dort will die Genossenschaft in einer ersten Phase bis Ende 2021 rund 20 Schnellladestationen in Betrieb nehmen – an Standorten der Fenaco-Töchter Landi und Agrola. Dies teilte das Unternehmen Ende August mit. Fenaco will auch dafür Solarstrom nutzen.

Auch die Frauenfelder Hugelshofer-Gruppe ist Vorreiter in Sachen Elektromobilität in der Ostschweiz. Seit mehr als vier Jahren hat das Logistikunternehmen zu 100 Prozent elektrisch betriebene LKW in seiner Flotte. Dieses Jahr hat die Firma eine Fotovoltaikanlage in Betrieb genommen. Gemäss Medienmitteilung von Anfang Oktober will das Unternehmen dank diesem Schritt «voraussichtlich Ende 2018» auch den ersten Elektro-Sattelschlepper der Schweiz in Betrieb nehmen. (lsf)