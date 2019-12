Der Gymnastik Sport Club Weinfelden öffnet 15 Türchen Im Rahmen seiner «Christmas-Show» öffnete der Gymnastik Sport Club die Türchen eines Adventskalenders.

Die Gymnastikgruppe Weinfelden zeigt ihr Showprogramm im Thurgauerhof. Bild: Monika Wick

Ein Adventskalender ist zu dieser Jahreszeit wohl fast in jedem Haushalt zu finden. Einer, der aber anstelle von Schokolade oder kleinen Geschenken mit Tanz und Musik befüllt ist, dürfte eher Seltenheitswert haben. Für ihre «Christmas-Show» hat der Gymnastik Sport Club Weinfelden die Bühne im Saal des Thurgauerhofs am Samstagabend in ein überdimensionales Exemplar verwandelt.

Als Türchen fungiert ein von zwei jungen Frauen gezogener Leiterwagen mit einem weihnachtlich geschmückten Fenster, hinter dessen Flügel die Überraschung des Tages verborgen ist. Gleich hinter dem ersten Türchen befindet sich eine Choreografie mit unzähligen Kerzen, die der dunkeln Bühne zauberhaften Glanz verleihen und in den Abend einstimmen.

Dem Gymnastik Sport Club Weinfelden gehören rund sechzig Mädchen und junge Frauen im Alter von sechs bis 35 Jahren an. In kleineren und grösseren Gruppen zeigen sie Tänze, welche in Stil und Schwierigkeitsgrad variieren. Besonders ausgefeilt sind die Darbietungen der Wettkampfgruppe, die an Synchronität kaum zu überbieten ist und immer wieder neue und überraschende Elemente zeigt.

Als Abschluss ein gemeinsamer Tanz

Für «Jö-Effekte» sorgen die kleineren Tänzerinnen, die das Publikum mit zarten Kostümen und viel Fleiss einstudierten Choreografien begeistern. Einzige Gruppe mit Geräten sind die Majoretten der Knabenmusik der Stadt St. Gallen.

Mit atemberaubender Geschwindigkeit und perfekter Harmonie wirbeln sie ihre Stöcke durch die Luft. Hinter zwei Türchen befindet sich keine tänzerische, sondern eine musikalische Darbietung der dreiköpfigen Band Despite Kingdoms.

Hinter dem 14. und letzten Türchen zeigen alle Gruppen gemeinsam einen mitreissenden Tanz zu Trains «Shake Up Christmas». «Die Fünfzehn dürfen wir noch nicht öffnen, das ist erst morgen», erklärte Clubpräsident Willi Hauser lachend.