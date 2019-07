Der Frauenfelder SVP geht es mit dem Langsamverkehr zu schnell Für die Volkspartei ist die Optik des im Frühjahr vorgestellten Konzeptes des Stadtrates zu einseitig.

Ein Velofahrer beim Postkreisel in Frauenfeld. (Bild: Andrea Stalder)

(red) «Das Fussgänger- und Veloverkehrskonzept schlägt ein Tempo an, als hätten wir in Frauenfeld nur ein Langsamverkehrsproblem», das schreibt die SVP-Stadtpartei in einer Medienmitteilung. Man unterstütze Verbesserungen in diesem Bereich, es solle sich aber in einem realistischen Rahmen bewegen. Die Initianten des Konzeptes, das jährlich 300'000 Franken kosten soll, würden nur die Velofahrer sehen – und noch ein bisschen die Fussgänger. «Mit Komfortrouten und gedeckten Veloparkplätzen gehen sie voll auf die Überholspur.»

Wenn die Velofahrer als rücksichtsvolle Verkehrsteilnehmer wahrgenommen werden, ist gemäss SVP die Unterstützung «für die vielen, teils sehr guten Verbesserungsvorschläge grösser». Damit die Entwicklung «nicht einseitig aus dem Ruder läuft», schlägt die SVP vor, die Anpassungen im Rahmen des Budgets jeweils aufzulisten und bewilligen zu lassen.

Wichtig erscheint der SVP, dass ein Konzept für alle Verkehrsteilnehmer, ein Gesamtverkehrskonzept, angestrebt wird und nicht einseitig ein Konzept für Velofahrer und Fussgänger.