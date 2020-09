Der Förderverein Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein sorgt mit einem neuen Gesellschaftsspiel für Applaus

Sönke Bandixen löst Roger Forrer am Steuer der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein ab – Weiterer Thurgauer in der Poleposition fürs Präsidium

Unter neuer Führung will die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) in ruhigere Gewässer stechen. Zuletzt gab es nicht nur positive Neuigkeiten seitens der URh-Führung. Nachdem ein Schaffhauser einen Thurgauer an der Spitze des Verwaltungsrates ablöst, gibt es einen neuen Vizepräsidenten aus dem Thurgau.