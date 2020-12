Der etwas andere Neujahrsempfang «Wollen Kontakt zur Bevölkerung nicht ganz verlieren»: Hüttwilen verschenkt Einwohnern Wein, um am Neujahrstag virtuell miteinander anzustossen Der Hüttwiler Gemeinderat überrascht seine Einwohner mit Wein, Obstsaft und einem ungewöhnlichen Neujahrsempfang.

Gemeinderat Daniel Bauer erzählt interessierten Einwohnern, welche Tropfen die Gemeinde verschenkt. Bild: Evi Biedermann

Jungbürgerfeier, Neuzuzügerempfang, 1.-August-Feier, Gemeindeversammlungen: All diese Anlässe ereilte heuer das gleiche Schicksal: Sie wurden abgesagt. Nicht nur in Hüttwilen, sondern in vielen Thurgauer Gemeinden.

Und das neue Jahr fängt nicht besser an. Jüngstes Opfer der coronabedingten Massnahmen wird der traditionelle Neujahrsapéro, der jeweils am 2. Januar durchgeführt wird. Abgesagt war für den Gemeinderat aber nach so vielen Nullnummern nicht einfach abgesagt, sondern ein Ansporn, eine alternative Lösung zu suchen. «Wir wollen den Kontakt zur Bevölkerung nicht ganz verlieren», sagt Gemeinderat Daniel Bauer.

Daniel Bauer, Gemeinderat Hüttwilen. Bild: Andrea Stalder

Ab vier Personen gibt es zwei Flaschen

Statt viele auf einmal, wird es heuer zu wenigen Begegnungen kommen, die sich auf sieben Tage verteilen. Seit Montag bis nächsten Dienstag erhält jeder Haushalt bis drei Personen eine Halbliterflasche Wein, Trubetau oder Redlove. Ab vier Personen gibt es zwei Flaschen, die den Einwohnerinnen und Einwohnern jeweils von einem Mitglied des Gemeinderats abgegeben werden.

Dahinter steckt die Absicht, am Stand vor dem Gemeindehaus ein paar Worte miteinander zu wechseln. So, wie es eben an politischen Anlässen passiert. Und weiter – am 2. Januar - mit dem Gemeinderat anzustossen. Fällt das alles weg, fehle nicht nur die Begegnung, sagt Bauer:

«Wir wissen auch nicht mehr, was die Bevölkerung bewegt.»

Am Montagnachmittag kommt es zu keinem Ansturm vor dem Gemeindehaus. Es kommen jene, die drinnen Geschäftliches erledigen müssen. Oder zufällig vorbeispazieren. So auch eine Oma mit einem Kleinkind. Sie sei aber nicht von hier, sagt die Frau und zeigt auf den Buben. «Nu de Chli.» – «Nehmen Sie es trotzdem mit, und bringen Sie es heim zu den Eltern ihres Enkels», sagt Daniel Bauer und notiert den Namen der Hüttwiler Familie. Ein anderer Passant hört aufmerksam zu, als ihm der Gemeinderat die Aktion erklärt. Er zögert kurz, bevor er seine Flasche auswählt und sagt: «Ich will aber nichts kaufen.»

Positives Echo aus der Bevölkerung

Die Aktion wurde in den «Seebachtaler News» publiziert, überrascht die meisten aber trotzdem. «Ich dachte, da sei irgendein Fest», erklärt eine Automobilistin lachend, die nach kurzem Anhalten gewendet hat und langsam wegfuhr, als Bauers Zurufe sie erreichten. Knapp zwei Dutzend waren es, die an diesem Nachmittag beschenkt wurden. Das Echo ist durchaus positiv, ein bunter Reigen von freudigen Ausrufen und herzlichem Dank.

Der Höhepunkt steht aber noch bevor. Der Gemeinderat wird am 2. Januar mit der Bevölkerung anstossen, wenn auch «nur» online. Und um 10.30 Uhr wendet sich Gemeindepräsident Hanspeter Zehnder via Videobotschaft an die Einwohnerinnen und Einwohnern.

Die Neujahrsrede wird auf der Website www.huettwilen.ch. ausgestrahlt. Ob deren Inhalt anders ist als bisher, verrät er nicht. Sicher ist aber, dass es heuer einen anderen Auftritt gibt als bisher.