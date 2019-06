Der Durst ist da. Doch dem Frauenfelder Brauhaus Sternen mangelt es an Liquidität. Wenn alles klappt, startet das Brauhaus Sternen im kommenden April mit einem umfassenden Umbau des Betriebs. Der Masterplan 2022 sei für die nächste Generation ausgelegt, hiess es der Aktionärsversammlung. Stefan Hilzinger

Verwaltungsratspräsident Peter Hochuli und Ehrenpräsident Martin Wartmann blicken nach vorne. (Bild: Stefan Hilzinger)

Annähernd doppelt so viele Teilnehmer wie noch vor einem Jahr zählte die Aktionärsversammlung der Brauhaus Sternen AG am Samstag in der Rüegerholzhalle. 734 anwesende Aktionäre vermeldete Verwaltungsratspräsident Peter Hochuli. Dazu kamen noch einige hundert Gäste. Der Grossandrang ist eine direkte Folge der im vergangenen Jahr beschlossenen Aufstockung des Kapitals um 1500 Aktien zu einem Ausgabepreis von 1000 Franken pro Aktie. Die Kapitalerhöhung, angelegt auf zwei Jahre, war im wesentlichen schon im Herbst vergangenen Jahre abgeschlossen, 1300 Aktien kamen bereits unters Volk, einige hält der Verwaltungsrat noch in Reserve. «Es gibt bereits wieder eine Warteliste», sagte Ehrenpräsident und Brauhaus-Gründer Martin Wartmann in seiner wiederum launigen Rede.

So hörten die Aktionäre denn auch die jüngsten Fortschritte des Projektes «Brauhaus 2022». Beginnend im April 2020, im besten Fall, will die AG den Betrieb im Stammhaus in Frauenfeld für gut vier Millionen Franken grundlegend um- und ausbauen. Ziel des auf mehrere Jahre verteilten Vorhabens ist einerseits, die Gastwirtschaft zweckmässiger zu organisieren und zu vergrössern und andererseits die Kapazität des Sudhauses von heute fünf Hektolitern pro Sud auf künftig zehn Hektoliter zu verdoppeln. Denn Brauhausbiere seien gefragt, sowohl im «Sternen» in Frauenfeld als auch im «Brauhaus» in Winterthur, wo der Umsatz jedoch noch etwas unter den Erwartungen zurückliegt.

Das vergangene Geschäftsjahr schloss die Brauhaus Sternen AG mit einem Verlust von 43700 Franken ab, bei einem Betriebsertrag von gut 5,24 Millionen Franken. «Im Grundsatz sind wir zufrieden mit dem Erreichten, jedenfalls, was den Umsatz angeht», sagte VR-Präsident Hochuli. Weniger gut hätten sich die freien Mittel entwickelt, der Cashflow liegt rund 50000 Franken unter dem Vorjahr. Die Vorzeichen des laufenden Jahres seien jedoch positiv. In Winterthur läge der Umsatz bisher deutlich über den Erwartungen, in Frauenfeld etwas darüber.

Diskussionslos und einstimmig stimmten die Aktionäre Geschäftsbericht und Jahresrechnung zu. Ebenso schlank bestätigten sie den fünfköpfigen Verwaltungsrat für eine weitere Amtsdauer.