Der Bundesrat lobt den Thurgau für sein effizientes RAV Mit einem persönlichen Schreiben an Regierungsrat Walter Schönholzer gratulierte Bundesrat Johann Schneider-Ammann dem Kanton Thurgau zum erfolgreichen Wirken in der öffentlichen Arbeitsvermittlung.

Bund und Kantone haben die Pflicht, Stellensuchende, die Taggelder bei der Arbeitslosenversicherung beziehen, möglichst rasch und dauerhaft in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Vier Wirkungsindikatoren messen dieses Ziel: Rasche Wiedereingliederung, Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit, Vermeidung von Aussteuerungen und Vermeidung von Wiederanmeldungen. Diese vier Wirkungsindikatoren werden für alle Kantone und alle Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) in der Schweiz berechnet. "Im Vergleich zum Vorjahr legte der Thurgau bei der AVIG-Wirkungsmessung 2017 satte fünf Punkte zu", schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Das erfreuliche Resultat basiere auf dem effizienten und kundenorientierten Engagement der Thurgauer RAV.

Die Thurgauer Erfahrungen im Zusammenhang mit wirkungsorientierten Prozessen bei der Arbeitsvermittlung werden auch vom Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbehörden (VSAA) geschätzt. So wurde Daniel Wessner, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit Thurgau (AWA), neu in den Vorstand des VSAA gewählt. Der VSAA trägt dazu bei, die nationale Arbeitsmarktpolitik möglichst optimal zu gestalten und zu entwickeln. Als Dachverband unterstützt er die Zusammenarbeit zwischen den kantonalen Arbeitsmarktbehörden und bringt die Anliegen, Interessen sowie Einschätzungen seiner Mitglieder ein. Mit dem Thurgauer Amtsleiter Daniel Wessner werden die Arbeitsmarkt-Positionen der Ostschweizer Kantone im nationalen Gremium kompetent vertreten. (red)