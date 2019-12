Der Basadinger Kehricht kommt unter die Erde - ab dem Jahr 2021 Basadingen-Schlattingen plant in den nächsten Jahren zwischen zehn und zwölf Unterflurcontainer zu erstellen

Ein Mann genügt, um den Unterflurcontainer in das Kehrichtfahrzeug zu entleeren. (Bild: Andrea Stalder, Frauenfeld, 19. Juli 2017)

«Wir wollen nicht die letzten Gallier sein», sagt Gemeindepräsident Peter Mathys. Bisher hatte sich die Gemeinde Basadingen-Schlattingen gegen Unterflurcontainer gewehrt, doch künftig sollen auch hier die Kehrichtsäcke im Untergrund verschwinden. Vorgesehen ist, dass im kommenden Jahr die Planung beginnt.

An erster Stelle steht die Suche nach geeigneten Standorten. Diese müssten vor allem gut erreichbar sein. Da die Gemeinde in den Ortszentren über wenig eigenes Land verfüge, würde das Gespräch mit Liegenschaftsbesitzern gesucht. Mathys sagt:

«Uns ist bewusst, dass die Leute ihre Kehrichtsäcke nicht weit tragen, gleichzeitig aber auch keinen Unterflurcontainer auf dem eigenen Land haben wollen.»

Peter Mathys, Gemeindepräsident Basadingen-Schlattingen. (Bild: PD)

Entsprechend werde man sich langsam herantasten. Gemäss heutigem Stand sind auf dem Gemeindegebiet insgesamt zwischen zehn und zwölf Unterflurcontainer geplant. Diese sollen in den Ortszentren angesiedelt werden, in den dünner besiedelten Aussenquartieren sollen Container zum Einsatz kommen. «Unser Ziel ist, den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung in einem Jahr einen Kreditantrag zu unterbreiten», sagt Mathys. Die Einrichtung der ersten Unterflurcontainer sei für das Jahr 2021 geplant.

KVA beteiligt sich mit 6000 Franken

Der erste Unterflurcontainer wurde im Thurgau im Juni 2014 in Betrieb genommen. Unterdessen gibt es im Kanton knapp 1000. Die Kosten für einen Unterflurcontainer belaufen sich auf rund 16'000 Franken. Die KVA, welche für die Unterflurcontainer verantwortlich zeichnet, will deren Verbreitung vorantreiben. «Wir unterstützen jeden neuen Unterflurcontainer mit einem Beitrag von 6000 Franken», sagt Markus Schäfli, Bereichsleiter Logistik und Projekte. Die KVA nennt das Anschubfinanzierung. Die Aktion laufe noch bis 2025. Schäfli berät auch die Gemeinde Basadingen-Schlattingen.

Diessenhofen musste einen Unterflurcontainer verlegen

Mehrere Gemeinden in der Umgebung verfügen bereits über Unterflurcontainer. «Wir wollten nicht sofort auf das System aufspringen», sagt Mathys, «sondern zuerst schauen, wie es bei den anderen funktioniert.» In Diessenhofen habe beispielsweise ein Unterflurcontainer verschoben werden müssen, «weil es gestunken hat». Das wünsche er sich nicht für Basadingen-Schlattingen.

Der Fall ist auch Schäfli bekannt. «Das ist unglücklich gelaufen.» Der Unterflurcontainer wurde in der Diessenhofer Altstadt platziert. Man habe festgestellt, dass dort die Luft schlecht zirkuliere, deshalb wurde der Unterflurcontainer an den Rand der Altstadt verlegt. «Seither gibt es keine Probleme mehr mit Geruchsemissionen.»

Auch, dass mit einem Mischsystem von Unterflurcontainern und gewöhnlichen Containern zwei Fahrzeuge benötigt werden, um den Abfall einzusammeln, stört Mathys. «Es ist nicht ökologisch, wenn zwei Fahrzeuge hintereinander durch die Gemeinde fahren.» Für dieses Problem sucht die KVA nun aber eine Lösung. «Gerade in den ländlichen Gebieten möchten wir einen Alleskönner einsetzen», sagt Schäfli.

Aktuell sei die KVA auf der Suche nach einem entsprechenden Fahrzeug. Je nachdem, wie sich der Markt entwickle, könnten auch Fahrzeuge mit einem Elektro- oder Wasserstoffantrieb zum Einsatz kommen. Allerdings braucht es diesbezüglich noch etwas Geduld. «Neue Fahrzeuge kommen frühestens ab 2025 zum Einsatz», sagt Schäfli. Dann liefen die aktuellen Verträge aus.