«Es bleibt nicht mehr viel Zeit, sonst gehen einzelne Betriebe in Insolvenz»: Den Thurgauer Reisebüros geht die Luft aus

Corona verunmöglicht zwei weitere Anlässe: Wirtschaftsportal Ost muss WPO-Impuls und WPO-Unternehmeranlass auf 2021 verschieben

Am 12. November wäre am WPO-Impuls die beste Innovation der Region gekürt worden, am 24. November hätte Star-Fussballtrainer Christian Gross von seinem Erfolgsgeheimnis erzählt und verraten, was er an der Region so schätzt. Leider macht die Heftigkeit der zweiten Coronawelle dieser Planung einen Strich durch die Rechnung.