Den Pestiziden auf der Spur Der Thurgau startet ein mehrjähriges Projekt, um die Ursache von Schadstoffrückständen in Gewässern zu erforschen. Der Bund ist involviert. Er bezahlt den grössten Teil der anfallenden 7,75 Millionen Franken. Silvan Meile

Ein Landwirt versprüht auf seinem Feld Pflanzenschutzmittel. Bild: KEY/Arno Balzarin

Die landwirtschaftlichen Flächen nehmen ab und gleichzeitig stellen laufend Betriebe auf Bio um. Dennoch reduziert sich in der Schweiz der Einsatz von Pestiziden nur wenig. Im Thurgau wird nun bereits das zweite Projekt lanciert, das einen optimierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Fokus hat. Ziel sei es, «die Eintragswege von Pflanzenschutzmitteln in die Gewässer zu eruieren», schreibt der Kanton in einer Mitteilung.

«Wir wollen wissen, wie die Rückstände trotz Einhaltung aller Vorschriften in die Gewässer gelangen», sagt Bleiker, Chef des Thurgauer Landwirtschaftsamtes. Gezielte Messungen auf Höfen, Feldern und in Gewässern sollen entsprechende Erkenntnisse liefern. Mit diesem Projekt leiste der Thurgau «einen wichtigen Beitrag zu den Zielen des Aktionsplans zur Risikoreduktion und nachhaltiger Anwendung von Pflanzenschutzmitteln des Bundes», schreibt der Kanton. «Das Projekt dauert sechs Jahre, im Fokus stehen der Acker- und Tafelobstbau sowie der Beeren- und Gemüsebau.»

Grüne Kantonsräte zeigen sich erfreut

Das Thurgauer Projekt mit dem Titel «AquaSan» nimmt das Einzugsgebiet der Salmsacher Aach und des Güttinger Eschelisbachs unter die Lupe. In beiden Bächen wurden schon regelrechte Pestizidcocktails nachgewiesen. Von «Problemgewässern» will Bleiker aber nicht sprechen. Vielmehr würden sich die beiden Gewässer für die genauen Untersuchungen eignen, da bereits historische Messdaten zur Verfügung stünden.

Doch im Fall der Salmsacher Aach spielt auch ein politischer Vorstoss eine Rolle. Die beiden grünen Kantonsräte Jost Rüegg und Toni Kappeler forderten die Regierung schon 2016 auf, den Bach und seine Zuflüsse auf mögliche Quellen von Schadstoffen zu untersuchen. Zuvor geriet die Salmsacher Aach vermehrt wegen Fischsterben, Gülleneinträgen und Spuren von Pflanzenschutzmitteln in die Schlagzeilen. «Das ist genau das, was wir wolten», sagt Rüegg, auf das Projekt angesprochen.

Ein Nachtragskredit für den Grossen Rat

Dass so viel Wasser den Rhein runterfliessen musste, bis das Projekt angepackt wurde, sei der Verzögerung beim Bund geschuldet, hiess es beim Kanton bereits vor fast zwei Jahren. Von Bern musste die Zusicherung für eine Beteiligung abgewartet werden. Doch nun zeigt auch der Bund Freude am Gewässerschutz-Projekt im Thurgau. Deshalb trägt er 78 Prozent der Kosten von 7,75 Millionen Franken, heisst es in der Mitteilung des Kantons weiter. Auf den Thurgau fallen 1,7 Millionen Franken.

Der Grosse Rat wird noch über einen Verpflichtungs- sowie einen Nachtragskredit entscheiden müssen. «AquaSan» startet im aktuellen Jahr. Bis nächstes Jahr sind zehn Höfe als Pilotbetriebe involviert, sagt Bleiker. Bis ins Jahr 2020 seien 20 bis 25 Höfe als Pilotbetriebe dabei. «Ab 2021 sollen möglichst alle Betriebe im Projektperimeter involviert werden.» Schätzungen zufolge könnten das rund hundert sein.

Ueli Bleiker spricht von einem Spannungsfeld zwischen den Konsumenten und der Landwirtschaft. Einerseits müsse diese die nachgefragte Produktionsqualität halten, gleichzeitig das Risiko

durch Pflanzenschutzmitteln etwa in Gewässern reduzieren. «Der Konsument hat mit seinem Handeln den grössten Hebel», sagt der Amtschef.