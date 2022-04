Demonstration Mit Transparenten und Megafonen: Streikumzug in Frauenfeld fürs Klima und bessere Arbeitsbedingungen Klimastreik Thurgau und der Thurgauer Gewerkschaftsbund ziehen am Samstag, 9. April, mit einer Kundgebung durch Frauenfeld. Der Stadtrat hat die Anfrage bewilligt.

Letztmals zog im März 2019 eine Klimastreikkundgebung durch die Stadt Frauenfeld, hier auf der Rheinstrasse. Bild: Andrea Stalder

Am Samstag, 9. April, findet in Frauenfeld eine Kundgebung von Klimastreik Thurgau und dem Thurgauer Gewerkschaftsbund statt. Von zirka 14 bis 16 Uhr sollen bis zu 200 Teilnehmende mit Transparenten und Megafonen durch die Stadt ziehen und unter dem Titel Strike for the Future aufs Klima und bessere Arbeitsbedingungen aufmerksam machen.

Die Kundgebung, welche der Stadtrat nach einem Gesuch von Mitte März bewilligt hat, zieht nach der Besammlung und mehreren Reden im Lindenpark via Zeughaus- und Bahnhofstrasse über den Kasernenplatz, Unterer Graben, Grabenstrasse, Rathausplatz über die Zürcherstrasse in der Altstadt bis zum Meitlibrunnen.

Bahnhofplatz nicht zur Verfügung gestellt

So steht es in den aktuellen Mitteilungen des Stadtrates. Nach einer Lagebeurteilung mit der Kantonspolizei Thurgau geht die Stadt von einer friedlichen Veranstaltung aus. Den Bahnhofplatz jedoch konnte den Veranstaltern für den Streikumzug nicht wie gewünscht zur Verfügung gestellt werden, heisst es weiter.

37 Bilder 37 Bilder Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Gemäss eigenen Angaben fordern die Veranstalter «eine konsequente Klimapolitik und thematisieren die positiven Auswirkungen einer Arbeitszeitreduktion auf die Arbeitenden und das Klima». Gemeinsam wollen sie ein Zeichen für eine intakte Umwelt und gesunde Menschen setzen. Schweizweit finden diverse Aktionen und Demonstrationen statt.

Plakat der Kundgebung. Bild: PD

Das Frauenfelder Amt für Sicherheit und die Kantonspolizei haben mit dem Gesuchsteller Ablauf und Auflagen besprochen. Die Veranstalter würden alles daransetzen, dass die Kundgebung friedlich verlaufe und die Auflagen eingehalten werden.