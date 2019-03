Demenz-Netzwerk hat sich in Frauenfeld gegründet 2016 starteten einige Dienstleister aus dem Gesundheits- und Altersbereich das Projekt «Bovidem», das Demenz für die Betroffenen erträglicher machen soll.

Das Team hinter dem Projekt «Bovidem - Gute Lebensqualität mit Demenz » (Bild: PD)

(red) Das Projekt «Bovidem – Gute Lebensqualität mit Demenz» verstetigt sich. Die vielen wichtigen Dienstleister aus dem Gesundheits- und Altersbereich, die sich seit 2016 im Projekt engagierten, haben das Netzwerk «Bovidem – Demenzfreundliches Frauenfeld» gegründet.

Damit werde auch nach Projektabschluss die Nachhaltigkeit der realisierten Massnahmen sichergestellt, teilt das städtische Departement für Alter und Gesundheit mit. Die steigende Lebenserwartung führt zu einer höheren Zahl Menschen, die an Demenz erkranken. Ist das Umfeld richtig gestaltet, können an Demenz erkrankte Menschen noch lange mit hoher Lebensqualität am gewünschten Ort leben.

Insbesondere für betreuende und pflegende Angehörige braucht es gut vernetzte ambulante Beratungs- und Entlastungsangebote, die niederschwellig zugänglich sind. Nicht nur in diesem Bereich hat Bovidem in den vergangenen drei Jahren wichtige Verbesserungen erzielt, sondern auch bei der Sensibilisierung, Schulungsangeboten und beim Einbezug von öffentlichen Betrieben und dem Detailhandel.

Netzwerktreffen und Welt-Alzheimertag

Das neue Netzwerk schafft den institutionellen Rahmen für eine Weiterentwicklung des ambulanten und stationären Gesamtangebotes in der Stadt. Zwei Mal pro Jahr findet ein Netzwerktreffen statt. Zusätzlich wird nach Möglichkeit am Welt-Alzheimertag eine öffentliche Veranstaltung durchgeführt. Koordiniert wird das Netzwerk durch die städtische Fachstelle für Alters- und Generationenfragen.

Das Netzwerk versteht sich als Plattform für fachlichen Austausch, Öffentlichkeitsarbeit und Wissensvermittlung im Bereich Demenz. Die Gründung ist ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung des unter Stadträtin Elsbeth Aepli 2013 verabschiedeten Alterskonzepts der Stadt.