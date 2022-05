Vorsorge Deckungsgrad stark gestiegen: Thurgauer Pensionskasse steht wieder gut da Die Pensionskasse Thurgau erreichte im Geschäftsjahr 2021 eine Gesamtperformance von 9,1 Prozent. Die Aktivversicherten erhalten Verzinsung ihres Sparkapitals von 2 Prozent. Der Deckungsgrad ist auf 109,1 Prozent angestiegen.

2013 musste der Grosse Rat über die Sanierung der kantonalen Pensionskasse befinden. Zahlreiche Kantonsangestellte waren als Zuschauer anwesend. Bild: Reto Martin (11.9.2013)

Mit einer Gesamtperformance von 9,1 Prozent auf ihrem Vermögen von 4,8 Milliarden Franken bezeichnet die Pensionskasse Thurgau (pk.tg) das Jahr 2021 als «gutes Jahr». Dadurch können die Wertschwankungsreserven weiter erhöht werden. Gemäss einer Medienmitteilung steigt der Deckungsgrad von 102,4 Prozent auf 109,1 Prozent. Die Verzinsung der Sparguthaben der aktivversicherten Personen erfolgt erneut zu 2 Prozent; der vom Bundesrat festgelegte BVG-Mindestzinssatz im obligatorischen Bereich beträgt 1 Prozent. Die Verpflichtungen gegenüber den rentenbeziehenden Personen (Rentendeckungskapital) wird mit 1,75 Prozent (versicherungstechnischer Zinssatz) verzinst.

Nachhaltigkeit der Anlagen im Fokus

Auch die Anstrengungen der pk.tg im Bereich der Nachhaltigkeit (ESG – Environment, Social, Governance) wurden vorangetrieben. Auf einem Grossteil der Bestandesliegenschaften seien Photovoltaik-Anlagen installiert und produzieren 1180 kWp. Dies entspreche ungefähr dem Jahresverbrauch von 400 Haushalten, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Weitere 310 kWp seien in Planung oder in Umsetzung. Die Bewertungsfirma CSSP/your SRI bescheinige eine überdurchschnittlich hohe ESG-Bewertung bei den Kapitalanlagen. Nach 2017 und 2019 stieg diese von «A» auf «AA» im 2021. Der CO2-Fussabdruck sei um 8,1 Prozent tiefer als die marktübliche Benchmark. (red)