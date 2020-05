«Dass ich als Buchhändlerin keine Leben gefährde, beruhigt mich sehr»: Die Bischofszellerin Marion Herzog könnte keinen Beruf ausüben, in dem es auch mal «grusig »wird

Marion Herzog ist am 4. Januar 1976 in Luzern zur Welt gekommen. Sie wuchs in der Stadt St.Gallen auf und absolvierte eine kaufmännische Ausbildung. Nach vielen Umwegen arbeitet sie seit acht Jahren in der Buchhandlung «Bücher zum Turm» in Bischofszell, wo sie neben Buchhandlungsangestellten auch Teilinhaberin ist. Marion Herzog ist verheiratet, Mutter einer Tochter und hat zwei Hunde.