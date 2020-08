Das Zusammensein geniessen: Ende August feiert Frauenfeld den Tag der Nachbarn In Europa beteiligen sich jedes Jahr über acht Millionen Menschen am Tag der Nachbarn. Ziel ist es, dass Menschen aufeinander zugehen, um so die Solidarität und die Lebensqualität in Quartieren zu fördern.

Das Zusammensein am Mitsommerfest 2019 veranschaulicht, wie ein Nachbarschaftsfest aussehen könnte. Bild: Donato Caspari

(pd) Seit 2008 beteiligen sich in Europa über acht Millionen Menschen am Tag der Nachbarn. Die Idee dahinter ist, dass kleine Feste organisiert werden, zu denen die Nachbarn eingeladen sind. So kann man sich in einem ungezwungenen Rahmen kennen lernen und Beziehungen knüpfen.

Das soll auch im Coronajahr so sein, jedoch im kleinen Rahmen und mit Abstands- und den Hygieneregeln. Ausserdem wird für die Nachverfolgung empfohlen, die Kontaktdaten der Anwesenden aufzunehmen und 14 Tage lang aufzubewahren, wie das Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung mitteilt.

Gratis Einladungskarten, Bierdeckel und Ballone

In Frauenfeld wird der Tag der Nachbarn, heuer am Freitag, 28.August, von der Stadt unterstützt, sei es mit einem Merkblatt für Verhaltungsregeln vom Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung oder mit kostenlosen Hilfsmitteln für die Organisation. So können etwa beim Werkhof Festbankgarnituren ausgeliehen werden.

Weiter können die Organisatoren von Nachbarschaftsfesten vorgedruckte Einladungskarten, Bierdeckel und Ballone beziehen. Diese gibt es ebenfalls kostenlos am Schalter der Fachstelle für Alters- und Generationenfragen oder am Empfang beim Werkhof.