Volleyball Volley Amriswil lässt sich auf dem Weg in den Playoff-Final nicht aufhalten. Gegen Lausanne spielt sich der Qualifikationssieger in einen Rausch Die Thurgauer NLA-Volleyballer gewinnen auch das dritte Playoff-Spiel gegen Lausanne. Dank dieses dritten Sieges entscheiden die Amriswiler die Best-of-Five-Serie für sich und erreichen den Final auf schnellstem Weg.

Luis Sosa war beim Sieg gegen Lausanne der beste Amriswiler. Mario Gaccioli

Die Ausgangslage war klar: Mit einem Sieg in der dritten Partie der Best-of-five-Serie konnte sich Volley Amriswil auf dem kürzesten Weg fürs Playoff-Final qualifizieren. Lausanne hingegen hätte zwingend einen Auswärtssieg gebraucht, um noch eine Chance auf den Finaleinzug zu haben.

Beide Teams starteten mit den gleichen Akteuren wie vor Wochenfrist ins Spiel. Das bedeutete, dass der Schweizer Nationalspieler Quentin Zeller bei Amriswil erneut nur Ersatzspieler war, obwohl er in dieser Saison bisher sehr erfolgreich gespielt hatte. Auf seiner Position setzte Coach Serramalera auf Björn Höhne, der in den beiden ersten Halbfinalspielen vor allem in der Annahme sehr stabile Leistungen gezeigt hatte.

Ab dem zweiten Satz in einen Rausch gespielt

Die Amriswiler legten von Beginn weg los wie die Feuerwehr. Nach kurzer Zeit stand es 5:0, und in der Folge blieb bis zum 17:13 dauernd eine beruhigende Punktedifferenz zu Gunsten der Gastgeber bestehen. Dann aber kamen die Gäste heran. Nach dem 17:16 war es kurzzeitig ein enges Spiel, ehe nach dem 21:20 Mischa von Burg eine Schippe drauflegte, bis der Satzgewinn mit 25:22 feststand. Obwohl Lausanne durchaus gefällig spielte, war Amriswil in den entscheidenden Momenten ganz einfach besser.

Mit dem Satzgewinn im Rücken spielten sich die Thurgauer ab Beginn von Satz zwei in einen Rausch. Das Team aus dem Welschland wurde buchstäblich auseinandergenommen. Vor allem den meisterlich vorgetragenen Angriffen über die Mitte-Angreifer von Burg und Facundo Imhoff hatte Lausanne nichts entgegenzusetzen. Allein diese zwei Spieler punkteten 15-mal, während die gegnerische Mitte nur sechs Punkte zu Stande brachte. Aber auch auf Aussen und Dia zeigten sich die Amriswiler Akteure ihren Kontrahenten klar überlegen. Keinen Moment im weiteren Verlauf des Spiels musste Amriswil auch nur ansatzweise um den Sieg zittern. 25:16 und 25:14 lauteten die brutalen Satzresultate.

Zwei Wochen Pause bis zum Cupfinal

Zum besten Spieler des Siegerteams wurde der kubanische Aussenangreifer Luis Sosa gewählt. Seine spektakulären Angriffsbälle waren allein den Matchbesuch wert. Annähernd gleich effizient im Angriff und viel zuverlässiger im Aufschlag war Diagonalangreifer Milija Mrdak, der sich nach einigen schwächeren Spielen im Februar in den Playoff-Partien sehr zu steigern vermochte.

Weil sich Volley Amriswil auf direktestem Wege für den Playoff-Final qualifiziert hat, steht der nächste Ernstkampf erst in zwei Wochen an. Am 26. März treffen die Amriswiler im Cupfinal in Winterthur auf Schönenwerd. Eine Woche später startet in der heimischen Sporthalle Tellenfeld die Playoff-Finalserie.

Gegen wen die Thurgauer ab dem 2. April spielen werden, steht noch nicht fest. Chênois führt in der anderen Halbfinalserie gegen Schönenwerd mit 2:1. Die drei Partien wurden äusserst verbissen geführt. Wie hart umkämpft die Spiele waren, zeigen Satzresultate von 34:32, 33:31 und 26:24. Am kommenden Mittwoch kommt es zur vierten Begegnung, wobei Schönenwerd zu Hause antreten kann.

Amriswil – Lausanne 3:0 (25:22, 25:16, 25:14)

Tellenfeld – 601 Zuschauer – SR Schürmann/Zindel.

Amriswil: Björn Höhne, Mischa von Burg, Milija Mrdak, Luis Sosa, Facundo Imhoff, Dima Filippov, Ramon Diem (Libero).

Lausanne: Adrien Prével, Georg Escher, Lars Ulrich, Antti Ronkainen, Damian Hudzik, Daniel Ramirez, Tim Ineichen (Libero).