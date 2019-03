«Das war ein abgekartetes Spiel»: Wohnheime der Thurgauer Starpsychologin Monika Egli-Alge sind Konkurs – Schlammschlacht geht weiter Seit Dienstagmorgen sind die beiden Phoenix-Wohnheime der bekannten Thurgauer Psychologin Monika Egli-Alge Konkurs. Sie hat gegen ihre pädagogische Leiterin Strafanzeige erstattet.

Sabrina Bächi

Die Wohngemeinschaft Phoenix in Weinfelden ist von Monika Egli-Alge gegründet worden. Die GmbH ist nun Konkurs. Ein Verein will das Wohnheim weiterführen. (Bild: Andrea Stalder)

Das Ende ist definitiv, der Konkurs eröffnet. Das hat Pascal Schmid, Präsident des Bezirksgerichts Weinfelden, am Dienstagmorgen auf Anfrage bestätigt: «Um 9.45 Uhr wurde der Konkurs über die Phoenix Wohnen GmbH eröffnet.» Monika Egli-Alges Phoenix Wohnen GmbH, deren Gründerin und Geschäftsführerin sie war, ist damit Geschichte.

Die Auseinandersetzung zwischen Egli-Alge und Jacqueline Romann, der pädagogischen Leiterin der Wohnheime, geht jedoch in eine neue Runde.

Egli-Alge hat gegen Romann Strafanzeige unter anderem wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung erstattet. Ausserdem wurden die Mitarbeiter der Wohnheime für schwer erziehbare Jugendliche per sofort freigestellt.

«Von langer Hand geplant»

Das ist bereits die zweite Strafanzeige in diesem Fall. Ende Februar haben drei Mitarbeiterinnen der Heime ihrerseits Egli-Alge wegen Verschleppung der Insolvenz und Betrug angezeigt.

Monika Egli-Alge, Gründerin der Phoenix Wohnen GmbH

Sie sind der Überzeugung, die Pädophilen-Expertin sei schuld an der prekären finanziellen Situation der Heime. Diese Vorwürfe will Egli-Alge nicht auf sich sitzen lassen. In einer Medienmitteilung schreibt sie:

«Da waren Machenschaften hinter meinem Rücken in Gang.»

Die Exponenten hätten ein doppeltes Spiel gespielt. In den vergangenen Tagen habe sie Ordner und Unterlagen gesichtet und alle nötigen Informationen zusammengetragen. Die Mitarbeiter hätten den Konkurs der Wohnheime absichtlich herbeigeführt:

«Ich kann beweisen, dass es ein abgekartetes Spiel war, von langer Hand geplant, um den Konkurs der Phoenix Wohnen GmbH zu provozieren.»

Massiv rufschädigende Kampagne

Egli-Alge wirft Romann vor, sie habe gegenüber den kantonalen Behörden gelogen, um sie, Egli-Alge, in Misskredit zu bringen. Auf den angeblich leeren Konten der Wohnheime habe es immer Geld gehabt: «Die Bankauszüge belegen es». Romann habe zudem Mitarbeiter eingestellt, obwohl Egli-Alge ein Einstellungsverbot erteilt hatte.

Alles in allem ist sich Egli-Alge sicher: «Ich kann alle Behauptungen nachweislich entkräften. Ich habe niemals Phoenix-Mittel zweckentfremdet.» Die Psychologin ist ernüchtert. Sie spricht von einer Kampagne gegen sich, die massiv rufschädigend war. «Die Mitarbeiter haben die Medien instrumentalisiert. Das ist übel.»

Drohungen gegen Egli-Alge

Die Mitarbeiter haben einen Verein gegründet, der die Wohnheime nach dem Konkurs weiterführen will. Dieser Verein habe nie eine gemeinsame Lösung angestrebt, sagt Egli-Alge.

Jacqueline Romann, pädagogische Leiterin der Phoenix Wohnheime. (Bild: PD)

Die Mitarbeitenden hätten ihr sogar gedroht: Entweder sie melde Konkurs an, oder ihr Ruf werde geschädigt. Diese Ausgangslage für den Verein und vor allem die Jugendlichen hält Monika Egli-Alge für schlecht.