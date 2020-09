Das Thundorfer Hochwasserschutzprojekt Aufhoferbach kostet zwar mehr, aber bringt auch mehr Sicherheit mit sich Am Sonntag befinden die Thundorfer an der Urne nicht nur über die Rechnung 2019, sondern auch über einen Bruttokredit von 1,405 Millionen Franken für das Hochwasserschutzprojekt Aufhoferbach.

Blick von Süden auf Thundorf. (Bild: Andrea Stalder)

Verhalten optimistisch. So gibt sich Andreas Schär zur bevorstehenden Kommunalvorlage, worüber die Thundorfer Stimmberechtigten am kommenden Sonntag nebst der Genehmigung der Rechnung 2019 an der Urne befinden.

«So günstig wie jetzt werden wir dieses Hochwasserschutzprojekt nie mehr bekommen.»

Das sagt der Gemeinderat, der seit seiner Wahl im vergangenen Jahr fürs Ressort Umwelt, Entsorgung und Gewässer verantwortlich zeichnet.

Deshalb hofft er, dass das Stimmvolk den Objektkredit für das Hochwasserschutzprojekt am Aufhoferbach in Höhe von insgesamt 1,405 Millionen Franken genehmigt. «Die notwendige Sicherheit ist derzeit nicht gegeben, weshalb wir das Problem rasch angehen sollten», sagt er.

Zwei weitere Massnahmen gehören jetzt zum Projekt

Andreas Schär, Gemeinderat Thundorf. (Bild: Samuel Koch)

Die Pläne für das Projekt liegen schon lange vor und hätten eigentlich im Frühjahr an der Gemeindeversammlung vom Volk bewilligt werden sollen. Damals kostete das Projekt noch 940'000 Franken. Gegenüber damals ist es in der Zwischenzeit aber noch erweitert worden, wie Schär ausführt. «Neu sind der Durchlass bei der Käsereistrasse und der Ersatz der Abwasserleitung entlang der Hauptstrasse», sagt er. Denn sollte das Szenario tatsächlich eintreffen, dass Thundorf von einer alle 100 Jahre als wahrscheinlich geltenden Naturkatastrophe heimgesucht wird und sich das Rinnsal Aufhoferbach zu einem reissenden Strom verwandeln, will die Gemeinde gewappnet sein. Die Anpassungen an der Obstgartenstrasse und am Terrain unterhalb, die Verschiebung des Bachverlaufs und die Renaturierung unterhalb der Käsereistrasse sowie der neue Bachdurchlass unter der Hauptstrasse hindurch waren bereits in den ursprünglichen Plänen des Projekts berücksichtigt.

Abwasserverband, Kanton und Bund beteiligen sich

Damals wie heute muss die Gemeinde Thundorf nicht den kompletten Gesamtbetrag im Alleingang stemmen, sondern erhält finanzielle Beteiligungen vom Abwasserverband Lauchtal-Murgtal, von Kanton und Bund. Laut verschickter Botschaft der Gemeinde gehen von den Kosten von 1,405 Millionen Franken zirka 379'000 Franken zu Lasten des Gemeindekässeli. Schär sagt:

«Davon sind 331'000 Franken als Anteil für das Hochwasserschutzprojekt, 48'000 Franken sind als Anteil für den Ersatz der Abwasserverbandsleitung vorgesehen.»

Passend zum Namen des Abwasserverbands fliesst der Aufhoferbach später via Lauche und Murg in Richtung Kantonshauptstadt. Dort sind die Pläne des für Thundorfer Verhältnisse grossen Projekts mehrmals vorgestellt worden. «Laut Gefahrenkarte des Amtes für Umwelt sind einige Liegenschaften gerade entlang der Hauptstrasse von einem möglichen Hochwasser des Aufhoferbachs bedroht», sagt Schär. Demnach liegt das Schadenpotenzial bei zirka einer Million Franken. Als «genügend und gerechtfertigt» stuft Schär deshalb auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis ein, für die reinen Investitionen der Gemeinde Thundorf.

Beträchtliches Minus wegen Senkung des Steuerfusses Wegen Corona befinden die Thundorfer Stimmberechtigten am Sonntag an der Urne auch über die Rechnung 2019, die bei einem Aufwand von 4,08 Millionen Franken mit einem Minus von knapp 360'000 Franken schliesst. Budgetiert war lediglich ein Minus von 52'000 Franken. Laut Gemeindepräsident Dani Kirchmeier liegt der Grund für den Verlust vor allem bei Mindereinnahmen bei den Steuern. Vielleicht sei die Senkung des Steuerfusses um fünf Punkte auf neu 52 Prozent aufs Budget 2018 doch zu einschneidend gewesen. «Tragisch ist der Abschluss aber nicht.» Mit dem Eigenkapital von neu rund 3,17 Millionen sei das Minus verkraftbar, selbst wenn Corona Prognosen verunmöglichte. In der Investitionsrechnung stehen Ausgaben von knapp 700'000 Franken zu Buche. (sko)

Angst vor einer Ablehnung hat Schär nicht. Er glaubt, dass die Thundorfer die Notwendigkeit für ein solches Projekt sehen. Von Kritik oder gar Widerstand hat er bis jetzt jedenfalls nichts mitbekommen. Und er wirft ein weiteres Argument in die Waagschale, dass mit der bisherigen Planung bereits beträchtliche Kosten angefallen sind. «Ein fünfstelliger Betrag ist realistisch», sagt Schär. Diese Ausgaben sollen nicht umsonst gewesen sein.