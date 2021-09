Kultur Das Stettfurter Bluegrass Festival ist ein Erfolg Die 22. Auflage des Stettfurter Sunny Mountain Bluegrass Festivals profitiert nicht zuletzt vom tollen Sommerwetter.

Die Band Wäfler Brothers steht am Stettfurter Sunny Mountain Bluegrass Festival auf der Bühne.

«Jetzt können wir uns noch einen guten Platz aussuchen», sagt die Begleiterin zu ihrem Partner, und steuert kurz vor 14 Uhr und damit dem Konzertbeginn des 22. Sunny Mountain Bluegrass Festival zielstrebig auf einen der vorderen Plätze zu.

Im grossen Dialogos-Park ist an diesem Samstagnachmittag unterdessen alles für die Bands bereit. «Die jeweiligen Musiker müssen ihr Metier beherrschen, haben wir doch ein anspruchsvolles Publikum, das weiss, was es von den Bands erwartet», skizziert Ueli Bachofen, OK-Präsident, die Erwartungen. Und erklärt, dass der grösste Unterschied zwischen Countrymusik und Bluegrass der ist, dass kein Schlagzeug zum Einsatz kommt. Eröffnet wird das Festival von den Wäfler Brothers. Träfe Sprüche und Lieder wie «Blue Skies And Teardrops» begeistern die rund 100 Besucher. Ob mit dem Fuss wippend oder den Fingern auf dem Tisch klopfend, den Besuchern gefällt es sichtlich.

Mit «Long Gone» verabschiedet sich die Band, bevor sie um 19.30 Uhr ihren zweiten Auftritt hat. Hannes Mäder, der bei der Band Morning Dew nebst Gitarre auch für den Gesang zuständig ist, findet, dass, was sich in den letzten zwei Jahren an Liedgut angestaut hat, nun hinausmüsse.

Passend zum Wetter heisst einer ihrer Songs «A Bright Sunny Day.» Gespannt wartet das Publikum auf die Bluedust. Das ist eine italienische Band, die den weitesten Weg hinter sich hat. Nichtsdestotrotz vermag sie das Publikum zu begeistern.