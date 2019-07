Das Steckborner Sommernachtsfest zeigte sich vielfältig Das Sommernachtsfest in Steckborn ist seinem Ruf als einer der beliebtesten Anlässe der Region gerecht geworden. Der spätere Abend bot gar pyrotechnische Weltpremieren. Judith Meyer

Die festliche Diversität war am Samstagabend in Steckborn beim Sommernachtsfest sicherlich gewährleistet: mit zwei Festplätzen. Der eine am Obertor, der eher auf traditionelle kulinarische und musikalische Angebote setzte und der andere beim Wok-Pavillon vor dem Seeschulhaus am See, der Progressives bot.

Eine Attraktion war der Nachtflohmarkt vor dem Seeschulhaus. Es boten sich echte antike Schätze bis zu originellen Raritäten aus Kindheitstagen an. Vor Sonnenuntergang feierten auf dem unteren Festplatz etwa 150 Personen am «Wok», probierten das südostasiatische Essen, tranken kühles Bier und genossen die sommerlichen Loungklänge vom Vinylkünstler Mathieu Sabotage. Später heizte DJ Max Power den Besuchern ein.

Musik spricht breites Publikum an

«Wir haben ein paar Anpassungen gemacht», erklärte Jonas Füllemann vom Organisationskomitee. Der Musikstil sprach tatsächlich ein breiteres Publikum an, dennoch war er progressiv. «Mit dem oberen Festplatz können wir den Gästen eine gute Diversität bieten», sagte Füllemann. Schön sei auch, dass die Stadtmusik Steckborn den Auftakt zum Fest gegeben habe und somit die regionale Musik vertreten war:

Ein Moment der Unsicherheit war die Montage des Feuerwerks auf dem See, die durch den starken Wind und Wellengang eine Herausforderung bot. Dank der grosszügigen Beiträge der Sponsoren und der vielen helfenden Hände sei es nach wie vor möglich keinen Eintritt zu verlangen, erklärte Füllemann.

Die Nachhaltigkeit gerade um die aktuelle Feinstaubdiskussion von Feuerwerken und Plastikflut bei Festen, sei dem OK bewusst. «Jedoch erachten wir ein organisiertes Festfeuerwerk sinnvoller, als die vielen privaten Feuerwerke, die etwa am 1. August gezündet werden», äusserte sich Füllemann in einer Medienmitteilung. Das OK sei aber daran, für das kommende Jahr Alternativen zu prüfen. Weiter heisst es in der Mitteilung:

«Die Umwelt ist uns wichtig. Wir verwenden Mehrwegbecher für Getränke. Auch ist unser Wegwerfgeschirr plastikfrei und somit biologisch abbaubar. Zudem trennen wir den Abfall sehr sorgfältig.»

Auf dem oberen Festplatz feierten bis zu 500 Menschen zur musikalischen Unterhaltung der Gaienhofener Band Late Passion und gönnten sich ein Glas Steckborner Wein oder ein Stück selbstgemachten Kuchens. Einige Mutige wagten sich gar auf die Bühne. Bis die Lichter im Städtli plötzlich ausgingen, der Festplatz am Obertor sich schnell leerte und die mittlerweile 2000 Besucher zum See strömten.

Um 22.30 Uhr präsentierten sich das grösste Feuerwerk am Untersee mit pyrotechnischen Weltpremieren. Trotz Feinstaubdiskussion rührte das schöne Kunstwerk von bengalischem Feuer die Herzen der Festbesucher. Mit grossem Applaus und lautem Hupen der Schiffe wurde es verdankt. Bis in die späte Nacht feierte man mit der Konstanzer Kultband Schwester Gaby und den groovigen Klängen von Mathieu Sabotage weiter.