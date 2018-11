Das Steckborner Bier hat sich gewaschen Die IG Brauerei Steckborn kommt ihrem Ziel, ein eigenes Brauhaus zu betrieben, einen Schritt näher. Die Stadt überlässt ihr ein historisches Waschhaus zur Nutzung als Sudhaus. Die Bewilligung für den Umbau liegt schon vor. Margrith Pfister-Kübler

IG-Präsident Roger Pernet vor dem ehemalige Waschhaus, dass zum Sudhaus werden soll. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Der ehrgeizige Zeitplan bis Ende 2018 in Steckborn eine Brauerei zu eröffnen, kann die Interessengemeinschaft (IG) Brauerei Steckborn zwar nicht einhalten. Doch was nun definitiv im Zeitplan liegt, ist die Baubewilligung für ein Sudhaus. «Es gibt eine Mikrobrauerei», präzisiert Roger Pernet.

Einen Ort dafür gibt es auch schon. Ein ehemaliges Waschhaus an der Dorfstrasse, von Roger Pernet «Schöpfli» genannt, steht da, wie gemalt für den Schlussspurt. Aber es wartet noch viel Arbeit auf die IG, und es sieht so aus, als dass da für die nötigen Leistungen Anfeuerung und auch Geld wahrhaftig zu gebrauchen ist.

Bauherr ist der Verein IG Brauerei Steckborn

Roger Pernet kennt auch die Geschichte des «Schöpfli», dem künftigen «Brauhaus». Er erzählt: «Das Hüsli wurde 1836 oder 1850 erbaut und ist im Hinweisinventar Thurgau als ehemaliges Waschhaus geführt.» Einstufung: «Gesamtform erhaltenswert.» Pernet ist zu Ohren gekommen, dass es auch mal als «Leiterehüsli» für die Feuerwehr diente. Zuletzt hat es die Kantonspolizei genutzt – als Lagerraum für liegen gebliebenen Velos. Diese stellen die Velos nun im Hafenareal ein. Das «Hüsli» ist im Besitz der Politischen Gemeinde Steckborn und wird, laut Bauverwalter Egon Eggmann, dem Verein IG Brauerei Steckborn zur Verfügung gestellt.

Ein lokales Bier aus lokalen Rohstoffen

Aufgeregt vor Freude, dass nun alles vorwärtsgeht, schwärmt Pernet im Wechseltakt vom «Steckborer Bier» oder vom «Steckborner Bier». Einerlei, was am Schluss auf der Etikette steht: Es wird ein lokales Bier, das in der Region für Aufsehen sorgen wird. Nebst dem Aufbau der Brauerei Steckborn widmet sich die IG auch dem Anbau der Rohstoffe, die ausschliesslich aus der Region Steckborn stammen werden. Der Aufwand für alle Bewilligungen führte die IG in einen Auflagen-Dschungel, denn hier wird ein Lebensmittel hergestellt, und da gelten spezielle Hygieneauflagen. «Alle Bewilligungen sind eingeholt», sagt Pernet. Und die Finanzen? «Wir sammeln Geld», sagt er. «Wir haben aus den Mitgliederbeiträgen und Gönnerbeiträgen etwas Kapital generiert. Es bleibt aber ein Fehlbetrag und wir hoffen auch auf das Entgegenkommen der Handwerker.»



Ein Erbstück aus Frauenfeld

Die Kosten für den Ausbau des Schöpfli zur Brauerei sind mit 110000 Franken beziffert. «Der Plättlileger heisst Roger Pernet und der arbeitet gratis», sagt der IG-Präsident und lacht. Dann erzählt er voller Stolz, wie die IG die erste Schau-Brauvorrichtung der Actienbrauerei Frauenfeld AG erwerben konnte. Im Brauhaus Steren entstehen seit 1876 berühmte Biere. Inhaber und Bier-Papst Martin Wartmann ist das grosse Idol der IG. Diese Brauvorrichtung stand auf einem Bauernhof und ruft nun nach einer Totalrevision. Bis alles wirklich stehe und laufe, werde es rund zwei Jahre dauert. Pernet:

«Vermutlich haben wir dann das kleinste Sudhaus von Europa.»

Das Ziel der IG Brauerei lautete, Ende 2018 die Brauerei zu eröffnen. Doch der Aufbau einer Brauerei, und sei sie noch so klein, braucht Zeit.

An Enthusiasmus und Engagement fehlt es dem IG-Präsidenten, dem Vorstand und den Mitgliedern nicht. Das Bierfeuer lodert seit der Gründung im Februar 2014, als 77 Idealisten in der «Sonne» Steckborn den Verein «Interessengemeinschaft Brauerei Steckborn» gründeten.

Bierideen aus der Katakombe

«Einst gab es fünf Brauereien in Steckborn», erzählt Pernet. Längst ist die «Katakombe» in der Geschäftsliegenschaft Pernet Ofen- und Cheminéebau, Plattenbeläge GmbH, zum zentralen Treffpunkt der IG geworden. Dort wurden und werden Bierideen entwickelt. Braumeister Roli Rieser hat eine eigene Rezeptur ausgetüftelt, regelmässig setzt er einen Sud im Katakomben-Keller an. Nicht nur eine Sorte, sondern jetzt schon mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Der Aufwand für die Realisierung einer eigenen Brauerei erwies sich allerdings als aufwendiger als erwartet.

Doch die Bierfans wussten, dass sie nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen haben. Zugpferd und Präsident Roger Pernet strahlt und freut sich: «Unsere Fans wirken mit Begeisterung und nachhaltig.»