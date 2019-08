Das Regenwasser aus dem Eschliker Riet fliesst nun dorthin, wo es soll

50 Interessierte nahmen am Donnerstagabend an der Begehung des offengelegten Kwattbachs teil. Das Gebiet rund um den südlichen Ziegeleiweiher gefällt und kommt gut an – und dies nicht nur bei den Grünen.

«Das sieht doch schon richtig vielversprechend aus. Wenn dann die Ahornbäume und Eichen gross und voluminös am Bachrand thronen, dann ist es perfekt.» Es ist die Meinung eines Eschliker Bürgers, der sich vorgestern von Gemeindepräsident Hans Mäder und Kaspar Fröhlich, diplomierter Kulturingenieur und Projektleiter, zum neu gestalteten Naherholungsgebiet informierte. Dazu eingeladen hatte die Grüne Partei des Bezirks Münchwilen mit ihrem Präsidenten Beat Imhof.

Der Präsident der Grünen Partei Bezirk Münchwilen, Beat Imhof, Kulturingenieur Kaspar Fröhlich und Eschlikons Gemeindepräsident Hans Mäder informieren über die Offenlegung des Kwattbachs. (Bild: che)

Kostendach von 700'000 Franken

In zwei Etappen und unter dem Kostendach von 700'000 Franken wurde unter anderem der Kwattbach offengelegt. Dadurch besticht das Areal rund um den Ziegeleiweiher auch durch eine ökologische Aufwertung.

Für Hans Mäder sind solche Informationsanlässe wichtig, wie er betonte. «Wir sind froh, dass wir die Einwohnerschaft und andere Interessierte in diesem Rahmen aufklären und vor Ort informieren können», sagte er. «Wir haben hier einen wunderbaren Ort, einen Platz, der gebraucht wird und ein kleines Gemeindegebiet, welches unser Dorf aufwertet.»

Auf einer Länge von rund 200 Metern wurde der Kwattbach, der von Westen her in den südlichen Ziegeleiweiher einfliesst, offengelegt.

«Der Weiher selbst hat eine Fläche von zwei Hektaren, beinhaltet rund 40'000 Kubikmeter Wasser (40'000 Liter) und ist am tiefsten Ort etwa vier Meter tief. Zudem wird der Weiher, nebst dem Kwattbach – der das Industriegebiet Riedt entwässert – von weiteren Zuflüssen gespiesen», erklärte Kaspar Fröhlich.

Der Gemeinde Eschlikon ist mit diesem zweifachen Schritt der Renaturierung, welche rund zwei Jahre lang andauerte, ein grosser Wurf gelungen; darüber sind sich die Teilnehmer des Informationsanlasses – es waren nicht nur Grüne anwesend – einig. Bei Grilladen und Getränken wurde bis in die Nacht hinein sinniert und das neue grüne Bijou genossen. (che)